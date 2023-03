Studie: Tägliche Gespräche mit Freunden machen glücklich

Schon ein Gespräch am Tag kann das Wohlbefinden erheblich steigern.

Ein tägliches Gespräch mit einem Freund oder einer Freundin kann das Wohlbefinden erheblich steigern? Doch was ist ein gutes Gespräch?

Manchmal läuft ein Tag so richtig ****. Glücklich ist der, der einen guten Freund oder eine gute Freundin hat, um sich mal kräftig auszuweinen. "Es wird immer gleich ein wenig anders, wenn man es ausspricht", hat der Schriftsteller Hermann Hesse mal gesagt. Genau das konnten Wissenschaftlerjetzt in einer Studie nachweisen.

Schon ein Gespräch am Tag kann das Wohlbefinden erheblich steigern und den Stresslevel senken. Die Forschungsgruppe um den Experten für Beziehungen und Kommunikation Jeffrey Hall befragte dafür 900 Studierende. Die Probanden sollten einmal am Tag eine Unterhaltung mit einem Freund oder einer Freundin führen. Sie konnten dabei zwischen sieben verschiedenen Gesprächsinhalten wählen

Neuigkeiten austauschen

Tiefes Gespräch führen

Herumalbern

Fürsorge zeigen

Zuhören

Andere und ihre Meinung wertschätzen

Ehrliche Komplimente anbieten

Ursprünglich wollten die Forscher herausfinden, welches der Themen einen besonders positiven Einfluss auf einen Tag hat. Doch darauf scheint es gar nicht anzukommen. Wichtiger ist, dass man überhaupt eine Unterhaltung führt. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Forscher im Wissenschaftsmagazin "Communication Research".

Weniger ist nicht mehr: Ein Gespräch ist gut, mehrere besser

"Eines der wichtigsten Ergebnisse der Studie ist, dass es mehr als einen Weg zum selben Ziel gibt", sagte der Leiter der Forschungsgruppe Hall. Allein, dass man ein Gespräch mit einer wichtigen Person führt, reiche schon aus, um sich besser zu fühlen, so Hall.

Wer mehr als ein Gespräch am Tag mit Freunden führt, fühlt sich sogar noch besser. "Das heißt, dass je mehr man seinen Freunden zuhört, je mehr Fürsorge man zeigt, je mehr Zeit man sich nimmt, um die Meinung anderer wertzuschätzen, desto besser fühlt man sich am Ende des Tages, berichtet Hall.

Das gelte nicht nur für Menschen, denen es sowieso schon gut geht. Jeder könne von einem guten Gespräch profitieren.

Telefonate und Textnachrichten haben auch einen Effekt

Die Studie fand auch heraus, dass persönliche Gespräche eine höhere Wirkung haben als Telefonate oder Textnachrichten. Trotzdem können auch Unterhaltungen auf dem Handy oder auf Social Media, Menschen sich besser fühlen lassen.

Laut der Studie sind Freunde grundlegend für ein gutes Leben. Probleme im Alltag lassen sich leichter lösen und schlechte Phasen werden schon früh in Gesprächen aufgefangen. Wer sich das Geld für die Therapie sparen will, sollte sich also sein Support-Netzwerk aus Freunden erhalten. (os)

