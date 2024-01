Das Jahr 2024 ist da. Gleich zu dessen Beginn wünscht man seinen Lieben ein "frohes neues Jahr". Auch Kollegen oder Bekannten begegnet man gern mit diesem Gruß. Doch wie lange ist es üblich, ihn zu nutzen? Kann man auch Mitte Januar noch ein "frohes Neues" wünschen? Das sind die "Regeln".

Die gute Nachricht lautet: Mit einer guten Portion Humor kann man den ganzen Monat dafür nutzen. Das chinesische Neujahr beispielsweise wird etwas später als Silvester gefeiert. 2024 findet es am 10. Februar statt. Dann empfiehlt es sich, auch den passenden Neujahrsgruß zu nutzen. Er lautet: Xinnian kuaile, ausgesprochen in etwa Siin-niän quai-lä.

Ansonsten gelten bestimmte Benimmregeln, die vom deutschen Schriftsteller Adolph Franz Friedrich Ludwig Freiherr Knigge stammen. Eindeutig sind sie nicht. Und trotzdem: Neujahrsgrüße, wie „Frohes Neues“ oder „Happy New Year“, kann man ungefähr bis Mitte Januar nutzen.

Oder: Die Formulierung ein wenig abändern und beispielsweise „alles Gute“ verwenden. Sie können auch hinzufügen, dass Sie bisher noch nicht die Möglichkeit dazu gehabt haben: „Wir haben uns ja bisher noch gar nicht gesehen. Ich wünsche Dir/Ihnen viel Erfolg und alles Gute für die kommenden Monate.“ Auch so findet man einen passenden Gesprächseinstieg.

Sie möchten eine Ausnahme machen und die angepasste Version auch später noch einsetzen? Verzichten Sie lieber darauf. Denn die meisten Menschen sind dann wieder im Alltag angekommen. (kat)

