Die Strom- und die Gaspreisbremse haben die Energiekosten im Jahr 2023 abgefedert. Eigentlich sollten sie das noch bis ins Frühjahr 2024 tun. Doch dann kam die Haushaltskrise – und um das entstandene Milliardenloch zu stopfen, kassierte die Regierung die Verlängerung der Preisbremsen wieder ein. Sie enden nun bereits zum Jahreswechsel.

Für Haushalte ist es daher jetzt wichtig, den Arbeitspreis des eigenen Strom- oder Gasvertrags zu kennen. Das ist der Preis pro Kilowattstunde (kWh). Liegt der bei Strom über 40 Cent pro Kilowattstunde (kWh) oder bei Gas über 12 Cent/kWh, hilft momentan noch die Preisbremse.

Der Geldratgeber Finanztip empfiehlt in solchen Fällen, möglichst schnell in einen günstigeren Vertragzu wechseln. Denn die Strom- und Gaspreise sind 2023 wieder deutlich gesunken, Neukunden bekommen aktuell Strom für 30 bis 35 Cent/kWh und Gas für rund 9 Cent/kWh.

Die Tarifsuche ist über Vergleichsportale schnell erledigt. Da dort aber auch Anbieter auftauchen, die in der Vergangenheit Verträge missachtet haben und zum Beispiel von der Verbraucherzentrale verklagt wurden, bietet Finanztip eigene Rechner für den Stromvergleich und Gasvergleich an. Problemfälle werden darin aussortiert und Tarife nach verbraucherfreundlichen Kriterien gefiltert. Der Vertragsabschluss findet über Check24 oder Verivox statt, wofür Finanztip einen Teil der Vermittlungsprovision erhält.

Für viele wird das Preisbremsen-Ende aber nicht so glimpflich ausgehen. Wer im Herbst 2022 einen neuen Stromvertrag gesucht hat, fand nur Preise jenseits von 60 Cent/kWh. Wenn der Vertrag damals für zwei Jahre abgeschlossen wurde, läuft die Kündigungsfrist noch bis zum Herbst 2024.

In solchen Fällen erhöht sich der monatliche Abschlag ab Januar schnell um rund 50 Euro. Auch bei Gas kann die Abrechnung teuer werden, wenn ein Vertragswechsel erst zum Sommer möglich ist – von Januar bis März stehen noch drei Monate mit hohem Preis, aber ohne Preisdeckel vor der Tür.

Bei Fernwärme, mit der 14 Prozent der Haushalte heizen, legte eine Studie des Bundesverbands der Verbraucherzentralen kürzlich eklatante Preisunterschiede offen. Die Preise lagen im dritten Quartal zudem flächendeckend oberhalb der Fernwärme-Preisbremse, die bei 9,5 Cent/kWh ansetzt. In vielen Städten haben die Versorger zum Start der Heizperiode die Preise gesenkt. Dennoch wird ein großer Teil der Wärmekunden ab dem neuen Jahr über der Preisbremse liegen, die Abschläge werden entsprechend steigen.

Den Anbieter kann man bei Fernwärme nicht einfach wechseln. Neben dem sparsamen und effizienten Heizen rät Finanztip Fernwärmekunden , ihre Anschlussleistungüberprüfen zu lassen. Ist diese unnötig hoch, kann eine Korrektur mehrere Hundert Euro im Jahr einsparen.

Sparen ist 2024 nicht nur bei der Fernwärme angesagt, sondern bei der Energie insgesamt. Denn selbst in günstigen Verträgen steigen Abgaben und belasten den Geldbeutel. Bei Fernwärme und Gas gilt die vergünstigte Mehrwertsteuer von sieben Prozent nur noch bis Februar, ab 1. März werden wieder 19 Prozent abgerechnet. Die Wärme- und Gaspreise steigen dann für alle um etwa elf Prozent – in teuren Verträgen schlägt die Steueranhebung besonders stark zu Buche.

Bei Strom hat die Regierung einen Milliardenzuschuss gestrichen, weswegen die Gebühren für das Stromnetz 2024 stärker als geplant steigen werden. Bei einem Verbrauch von 3000 kWh legen die Netzentgelte laut Finanztip um mindestens 100 Euro im Jahr zu. Solange im Stromvertrag eine Preisgarantie steht, sind Kunden vor der Erhöhung aber geschützt. In neuen Stromtarifen werden Anbieter die Kosten dagegen bald einpreisen.

Zum Jahreswechsel erhöht sich der CO2-Preis von derzeit 30 auf 45 Euro pro Tonne. Dadurch verteuern sich neben Gas und Fernwärme auch Heizöl. In einem Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von 2000 Litern steigen die CO2-Kosten um rund 100 Euro, bei einer Gasheizung (20.000 kWh Verbrauch) sind es 86 Euro.

Auch bei einer bestehenden Preisgarantie dürfen Gasanbieter die höheren CO2-Kosten oft weitergeben, denn viele haben diese Abgabe von der Preisgarantie ausgenommen. Allerdings muss der Versorger schriftlich über die Preisänderung informieren, für Verbraucher gibt es dann ein Sonderkündigungsrecht. Die CO2-Preiserhöhung kann so auch eine gute Gelegenheit bieten, vorzeitig in einen günstigeren Gasvertrag zu wechseln.

Dieser Beitrag erscheint in Kooperation mit finanztip.de. Der Geld-Ratgeber für Verbraucher ist Teil der gemeinnützigen Finanztip-Stiftung

