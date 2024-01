Dass Fasten viele positive Auswirkungen auf den Körper hat, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Auch Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedl zeigt sich begeistert von den positiven Effekten, die beispielsweise das Intervallfasten, haben kann. „Wenn ich Intervallfasten mit gesundem Essen, mit artgerechter Ernährung kombiniere, dann hat es eine enorme Wirkung auf die Verhinderung und Verbesserung von Diabetes Typ 2. Und für das Gewicht hat es dann auch eine Wirkung“. Aber auch bei gesunden Menschen, kann Fasten positive Wirkungen haben. Lesen Sie auch: 16/8, Heilfasten & Co. – Wichtige Fasten-Arten im Überblick

Allerdings gibt es auch Menschen, die darauf verzichten sollten, zu fasten. In vielen Fällen ist es zudem sinnvoll, vorab die Fachmeinung eines Mediziners oder einer Medizinerin einzuholen.

Es gibt Personengruppen, die aufgrund verschiedener Krankheiten oder gesundheitlicher Zustände und Merkmale nicht fasten sollten. Es können dann nämlich gesundheitliche Probleme auftreten, die die bestehenden Erkrankungen noch zusätzlich verschlimmern. Die gesundheitliche Empfehlung auf das Fasten zu verzichten besteht für:

Andere Krankheiten und Beschwerden schließen das Intervallfasten zwar nicht im Vorhinein aus, sorgen aber dafür, dass vor dem Beginn des Fastens ein Arzt konsultiert werden sollte. Das gilt für Menschen mit:

Für alle anderen Personengruppen ist die Methode des Intervallfastens einfacher möglich. Das Kurzzeit-Fasten hilft dann dem Körper beim Aufräumen.Wer extremer fasten möchte, wie beispielsweise mit einer Nulldiät, der sollte sich vorher unbedingt ärztlichen Rat einholen. Diese Formen des Fastens sollten am besten unter Beobachtung, etwa in einer Fasten-Klinik, stattfinden.

