Wie lassen sich Therapien bei Prostatakrebs noch erfolgreicher durchführen? Welche neuen Entwicklungen werden gerade erforscht oder schon angewendet? Und wie lässt sich die psychologische Behandlung von betroffenen Männern verbessern? Diese und weitere wichtige Fragen wollen Expertinnen und Experten am kommenden Donnerstag (9. November) in Berlin diskutieren. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Hallo Doc!“, ins Leben gerufen von der gemeinnützigen Organisation Yeswecan!cer, kommen nach eigenen Angaben Fachleute aus verschiedenen Disziplinen zu Wort. Zudem werden Betroffene und Vertreter von Selbsthilfegruppen gehört.

Prostatakrebs ist laut Berufsverband der deutschen Internistinnen und Internisten mit 25 Prozent die häufigste Krebserkrankung unter Männern. Nach Schätzungen des Robert Koch Instituts (RKI) erkranken jährlich rund 70.100 Männer in Deutschland, jeder sechste Erkrankte stirbt daran. Wie bei vielen anderen Krebsvarianten kann die Vorsorge und somit eine frühe Erkennung die Heilungschancen erheblich verbessern. Die von den Krankenkassen bezahlte, jährliche Früherkennung für Prostatakrebs nimmt jedoch nur etwa jeder vierte Mann über 45 Jahren (27 Prozent) in Anspruch, wie eine Auswertung der Techniker Krankenkasse aus 2017 zeigt.

Als einer der Experten wird Prof. Dr. Thorsten von der Berliner Charité erklären, wie sich dank neuer Therapien und Operationsverfahren die Prostatabehandlung verbessert hat. So sei es etwa mithilfe der von Schlomm entwickelten Neurosafe-Technik mittlerweile möglich, einen Tumor in der Prostata schonender zu entfernen, sodass wichtige Nerven erhalten bleiben. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr und wird live auf der Veranstalter-Website (yescon.org) übertragen sowie auf YouTube und Facebook.

Hier können Sie sich online anmelden oder telefonisch unter +49 152 12689355.

