Es gibt 13 Vitamine, die unser Überleben sichern. Sie treiben das Herz an, unterstützen die Verdauung und das Zellwachstum. Die Nährstoffe unterscheiden sich darin, wie sie im Organismus aufgenommen, transportiert, ausgeschieden und gespeichert werden. Einige lagert er wenige Wochen, andere monate- oder sogar jahrelang. Deshalb müssen wir nicht jeden Tag alle Vitamine zu uns nehmen.

„Der Vitaminbedarf ist ohnehin von Mensch zu Mensch verschieden“, sagt Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Ob alt oder jung, männlich oder weiblich – all das hat einen Einfluss. Schwangere benötigen häufig mehr Vitamine, weil sie ihr ungeborenes Kind mitversorgen müssen. Sport und Stress beeinflussen den Nährstoffhaushalt ebenfalls. Was für den einen ausreicht, kann für den anderen deshalb zu wenig sein.

Die von der DGE empfohlenen Tagesdosen sind dennoch hilfreiche Richtwerte, weil sie bei der Zusammenstellung eines ausgewogenen Speiseplans helfen können. Der sollte abwechslungsreich sein und viele pflanzliche Lebensmittel wie Obst und Gemüse enthalten. Denn Vitaminmangel wird häufig durch einseitige Ernährung verursacht, etwa durch Diäten.

„Wer sich ausgewogen ernährt, ist in der Regel auch ausreichend versorgt“, sagt Gahl. Wer sichergehen möchte, kann seine Blutwerte vom Hausarzt untersuchen lassen. Davon, Vitaminpräparate ohne Rücksprache zu schlucken, rät Gahl ab. Eine Überdosis Vitamin C kann den Körper vergiften, zu viel Vitamin A Haarausfall und Kopfschmerzen begünstigen. Manchen Menschen können Nahrungsergänzungsmittel sogar nachhaltig schaden.

