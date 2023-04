Hamburg. Der Ernährungs-Doc rät bei Gelenkschmerzen zu bestimmten Lebensmitteln und erklärt, warum Bewegung auch bei Schmerzen unerlässlich ist.

Wenn der Körper altert, werden kleinere oder größere Zipperlein spürbar. „Gelenke können mit der Zeit verschleißen, das wird uns mehr oder weniger irgendwie alle betreffen“, sagt der Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedl. „Aber die Frage ist, wie reagiert der Körper auf diese beschädigten Gelenke? Auf den ersten Blick denkt man, gelenkkrank, das ist irgendwie ein mechanisches Problem. Nein, das ist es eben nicht. Jedenfalls nicht nur“, sagt er im Podcast „Dr. Matthias Riedl: So geht gesunde Ernährung.“

Der Körper reagiere darauf mit der Aktivierung des Immunsystems, sagt der aus dem Fernsehen bekannte Ernährungs-Doc. „Er erhöht die Durchblutung in dem Bereich, es werden dort Entzündungsbotenstoffe hingeschickt, es schwillt an, es tut weh. Und dann haben wir nicht nur die Beschädigung, sondern auch noch die Reaktion des Körpers darauf. Und das macht dann richtig Beschwerden.“

Ernährungs-Doc: Wie sich gesundes Essen auf die Gelenke auswirkt

Bei einer hohen Entzündungsbereitschaft des Körpers seien es häufig eher diese Schwellungen, die Beschwerden verursachen. „Und wenn wir diese Schwellungen in den Griff bekommen, dann nehmen die Schmerzen auch ab.“

Dr. Matthias Riedl schwört auf Kohlgemüse wegen seiner heilenden Kräfte. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / FUNKE Foto Services

Zu häufig würden Orthopäden schnell ein neues Gelenk einsetzen. Dabei könne man auch konservativ herangehen, also mit Krankengymnastik, Osteopathie und Ernährungsmedizin, sagt der Ernährungsmediziner, Internist und Diabetologe.

Ernährungsmediziner: Auch Profisportler bekommen Arthrose

Wer Gelenkprobleme hat, sollte immer über seine Ernährung nachdenken. Er sei keineswegs größenwahnsinnig, beteuert Riedl, aber Ernährungsmedizin sei ein fächerübergreifendes Fach. Ein Faktor, eine Arthrose zu entwickeln, sei beispielsweise eine rheumatische Erkrankung. „Dabei attackiert der Körper seine eigenen Gelenke, diese werden entzündet – und mit der Zeit gehen diese Gelenke kaputt.“ Die aggressivste rheumatische Erkrankung sei die Schuppenflechte. Sie könne eine so aggressive Entzündung der Gelenke verursachen, dass diese innerhalb von zwei Jahren zerstört werden. „Da ist wirklich Eile geboten.“

Aber auch Verletzungen durch Fußball, Sport oder Überlastung durch Gewicht seien möglich. So hätten viele Profisportler durch Verletzungen und Überlastung am Ende ihres Lebens Arthrose. „Jeder Vierte über 50 hat eine Osteoporose, und das kann eine Ursache für Gelenkveränderungen und am Ende Gelenkbeschwerden sein“, sagt der Experte.

Zucker fördert Entzündungen im Körper, deshalb Süßes reduzieren

Es gehe deshalb darum, das eigene Gelenk so lange wie möglich zu erhalten, sagt der Ärztliche Leiter des Medicum Hamburg, dem Facharztzentrum für Diabetologie, Ernährungsmedizin und angrenzende Fachgebiete. „Man kann mit Ernährungsmedizin die Entzündungsreaktion an diesem beschädigten Gelenk drastisch reduzieren“, etwa durch eine Abnahme des Gewichts oder eine antientzündliche Ernährung.

Süßes dagegen fördere Entzündungen. „Zucker ist ein Entzündungsförderer überhaupt“, sagt Dr. Riedl. Antientzündliche Ernährung bedeute deshalb, mehr Dinge zu essen, die entzündungslindernd wirken: „Das sind zum Beispiel Omega-3-Fette, allen voran zum Beispiel Algenöle, Fischöle. Auch Olivenöl, Rapsöl, Leinöl, Nussöle gehören zu den Gesunden. Weniger gut sind Sonnenblumenöl und natürlich Palmfett. Das ist auf der Skala ganz, ganz schlecht“. Palmfette seien in vielen veganen Produkten enthalten.

Besonders problematisch ist laut Riedl das Bauchfett. „Es fördert die Entzündung ganz enorm, das heißt, das Bauchfett muss weg.“ Dafür müsse man weniger Zucker, weniger Weizenprodukte und auch weniger Alkohol konsumieren.

Der Ernährungsmediziner sagt: „Wir müssen also die entzündungsfördernden tierischen Fette reduzieren und die Omega-3-Fette sowie entzündungslindernde Lebensmittel erhöhen. Die kommen allesamt aus dem Pflanzenreich – bis auf das Fischöl.“ Er empfiehlt Gewürze wie Ingwer, Kurkuma und Koriander, aber auch Lauchgewächse, Sauerkirschen, grünen Tee und Kohl. „Das sind alles Pflanzen, die durch ihre sekundären Pflanzenstoffe entzündungslindernd wirken. Die Ballaststoffe wirken positiv auf die Darmflora, und die Darmbakterien helfen bei der Entzündungslinderung.“

Auch schmerzende Gelenke sollen bewegt werden

Damit würden auch Verletzungen schneller heilen. „Wir sehen, dass Profisportler weniger Muskelkater bekommen, dass Muskelverletzungen schneller heilen. Bei Menschen, die schon unter Entzündungen leiden, also bei rheumatischen Erkrankungen beispielsweise, reduzieren sich die Beschwerden und die Krankheit teilweise so stark, dass Medikamente reduziert oder abgesetzt werden können.“

Wer seine schmerzenden Gelenke schont, handelt seinen Angaben zufolge kontraproduktiv. „Ein beschädigtes, krankes Gelenk muss bewegt werden. Wir haben das Gelenk mit seiner Gelenkschmiere drum herum, und dort sitzt die Kapsel. Dieser hochempfindliche Knorpel wird durch die Gelenkflüssigkeit versorgt, dafür muss diese überall hinkommen. Ein Gelenk muss bewegt werden, sogar wenn es beschädigt ist. Auch wenn es weh tut.“

