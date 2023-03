Mumie in Kühltasche: "Sie ist meine spirituelle Freundin"

In der Kühltasche eines ehemaligen Essenslieferanten haben Polizisten in Peru bei einer Patrouille in einem Park einen mehrere Jahrhunderte alten mumifizierten Menschen gefunden. Behörden zufolge soll die Mumie zwischen 600 und 800 Jahre alt sein.

Video: Kultur, Kunst, Unterhaltung, Wissenschaft, Technik, Forschung, Justiz, Kriminalität