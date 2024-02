Hamburg. Die Apfel-Quarktorte mit Florentinerkruste vereint drei Kuchenlieblinge: Apfel-, Käsekuchen und Bienenstich. Das Rezept zum Nachbacken.

Der süße Apfel-Käsekuchen verbindet gleich zwei Favoriten aus der Backwelt. In diesem Rezept erhält die fruchtige Quarktorte eine zusätzliche Note – der Florentinerkruste sei Dank. Hier lesen Sie, wie Sie den Apfel-Käsekuchen mit Florentinerkruste in wenigen Schritten zu Hause backen.

Die Florentinermischung aus Honig, Butter und Mandeln dürften viele dabei bereits aus der Weihnachtszeit kennen. Florentinerplätzchen gehören in Deutschland in jede Keksdose. In diesem Rezept ergänzt die buttrig-süße Mischung aus Honig und Mandeln die säuerliche Magerquarkfüllung perfekt. So besetzt der besondere Apfel-Käsekuchen in jeder Tortenauswahl locker den ersten Platz.

Hier lesen Sie weitere Rezepte:

Backen im Sommer: Erdbeerkuchen mit weißer Schokolade

Erdbeerkuchen mit weißer Schokolade Fruchtiges Rezept: Leichter Maulwurfkuchen mit Himbeer und Kokos

Leichter Maulwurfkuchen mit Himbeer und Kokos Schwedische Kuchen: Apfeltorte mit Pudding und besonderem Topping

Apfeltorte mit Pudding und besonderem Topping Grundrezept: Dieser Käsekuchen gelingt immer

Rezept für Apfel-Käsekuchen mit Florentinerkruste – diese Zutaten brauchen Sie

Mit diesen Zutaten backen Sie in einer Springform von 26 Zentimetern Durchmesser etwa 16 Stücke Apfel-Käsekuchen. Die Zubereitungszeit beträgt rund 1 ¾ Stunden, dazu kommt die Wartezeit. Ein Stück Käsekuchen à 12 Gramm hat 340 Kalorien (12 Gramm Eiweiß, 17 Gramm Fett, 32 Gramm Kohlenhydrate).

250 g Mehl

1 Prise Salz

200 g Zucker

250 g Butter

5 Eier (Größe M)

750 g Magerquark

150 ml + 2 EL Milch

1 Päckchen Puddingpulver „Vanillegeschmack“ (zum Kochen)

2 rote Äpfel

2 EL flüssiger Honig

100 g Mandelblättchen

2 EL Apfelgelee

Fett und Mehl zum Arbeiten

So backen Sie den Apfel-Käsekuchen

Für den Mürbeteig Mehl, Salz und 50 g Zucker mischen, 150 g Butter in Stücken und ein Ei zufügen. Alles zu einem glatten, weichen Teig verkneten. Die Springform fetten. Den Teig in die Form geben und mit bemehlten Händen zu einem flachen Boden drücken, Rand dabei etwas hochziehen. Die Form kalt stellen.

Den Backofen vorheizen (Ober- und Unterhitze bei 180°C oder Umluft bei 160°C). Für die Quarkcreme 50 g Butter schmelzen. Den Quark nacheinander mit 150 ml Milch, 120 g Zucker, dem Puddingpulver und zum Schluss mit 4 Eiern verrühren. Zuletzt die geschmolzene Butter unterrühren.

Die Äpfel waschen, vierteln und entkernen, anschließend die Viertel in feine Spalten schneiden. Quarkmasse in die Springform geben. Die Äpfel bis auf einen Zentimeter am Rand schuppenförmig auf der Creme verteilen. Im heißen Backofen auf der unteren Schiene rund 45 Minuten lang backen.

Florentinermasse f ür den Apfel-Käsekuchen einfach backen

Für die Florentinermasse 50 g Butter in einem Topf schmelzen. Zwei Esslöffel Milch, 30 g Zucker und zwei Esslöffel Honig zufügen und das Ganze ein bis zwei Minuten lang köcheln lassen. Mandeln untermengen.

Kuchen aus dem Ofen nehmen und die Florentinermasse vorsichtig am Rand verteilen. Im heißen Ofen weitere 15 Minuten lang backen. Dann den Ofen ausschalten und den Kuchen ca. 10 Minuten lang bei geöffneter Ofentür abkühlen lassen. Herausnehmen, den Rand mit einem Messer von der Form lösen und den Kuchen in der Form auskühlen lassen.

Zum Schluss das Apfelgelee erhitzen und aufkochen, den Kuchen aus der Form lösen und mit dem heißen Gelee bestreichen. Trocknen lassen. Dazu schmeckt Schlagsahne.

Das Büfett ist eröffnet: Der EAT CLUB Newsletter! Es erwarten Sie jeden Donnerstag kurz angebratene News aus der Foodwelt und feinste Rezepte. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Eat-Club