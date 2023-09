Flinke Schmand-Ravioli vom Blech

Ravioli aus dem Kühlregal des Supermarktes kommen zusammen mit Paprika, Kirschtomaten, Kräutern und 200 ml Gemüsebrühe aufs Backblech und werden nach ca. 20 Minuten aus dem Ofen geholt. Wie, war das jetzt schon alles? Fast. Das Ganze dann noch mit untergehobenem Spinat, Schmand und gehobeltem Parmesan servieren.

Zutaten für 4 Portionen

1 Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 200 °C/Umluft: 180 °C). Paprika putzen, waschen und in Würfel schneiden. Tomaten waschen und halbieren. Zwiebel schälen, halbieren und in Streifen schneiden. Alles mit Ravioli und Hälfte der Kräuter auf einem Blech mischen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Öl und Brühe verrühren, über die Ravioli-Mischung gießen. Im heißen Ofen ca. 20 Minuten backen.

2 Inzwischen Spinat waschen und gut abtropfen lassen. Parmesan in dünne Scheiben hobeln. Blech herausnehmen, Spinat und restliche Kräuter untermischen. Schmand darauf geben, mit Parmesan bestreuen und servieren. Vor dem Anrichten auf Tellern den Schmand untermischen.

Zubereitungszeit ca. 30 Minuten.

Pro Portion ca. 15 g E, 32 g F, 39 g KH, 540 kcal

