Pst! In dieser Nudel ist eine Tagesration an Gemüse versteckt. Das schummeln wir hier nicht zu knapp unter wenige Kohlenhydrate.

Dieses Gericht richtet sich an alle Mütter und Großmütter, die die Sorge umtreibt, dass ihre Kinder und Enkelkinder nicht genug Gemüse zu sich nehmen. Kürbis in Verbindung mit Cherrytomaten und Zucchini ist das ideale Einsteigergemüse für kleine und große Grünzeugverweigerer. Hinzu kommen noch Petersilie, Knoblauch, Zwiebel, Zitrone und Kapern. Wer die nicht mag, lässt sie einfach weg und hat am Ende auch ohne Kapern satte 490 Gramm Gemüse gegessen. Das ist doch mal 'ne Hausnummer!

Pasta alla Nonna

Zutaten für 4 Portionen:

500 g Hokkaido-Kürbis

250 g Zucchini

2 Zweige Rosmarin

6 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

2 Knoblauchzehen

1 rote Zwiebel

30 g Kapern (Glas)

4 Stiele Petersilie

80 g Parmesan

2 EL Tomatenmark

2 Dosen Kirschtomaten (à 400 g)

Zucker

300 g Spaghetti

abgeriebene Schale von 1 Bio-Zitrone

1 Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 200 °C/Umluft: 180 °C). Kürbis waschen, putzen und die Kerne herausschaben. Kürbis in Würfel schneiden. Zucchini waschen und putzen. Längs vierteln, dann quer in Scheiben schneiden In Viertelscheiben schneiden? Rosmarin waschen, trocken schütteln. Nadeln von den Zweigen streifen, grob hacken. Alles in eine Auflaufform geben und mit 2 EL Öl, Salz und Pfeffer mischen. Im heißen Backofen ca. 20 Minuten backen.

2 Inzwischen Knoblauch und Zwiebel schälen und fein würfeln. Kapern abtropfen lassen. Petersilie waschen, fein hacken. Parmesan reiben. 2 EL Öl in einem Topf erhitzen. Zwiebel und Knoblauch darin andünsten. Tomatenmark zufügen, kurz andünsten. Kirschtomaten zufügen, aufkochen. Mit Salz, Zucker und Pfeffer würzen, ca. 5 Minuten köcheln lassen.

3 Nudeln in kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung garen. Etwa nach der Hälfte der Garzeit 1-2 Kellen Nudelwasser zur Soße geben und diese sanft weiterköcheln lassen.

4 Nudeln abgießen, abtropfen lassen. Zitronenschale, Hälfte Petersilie, Kapern und 2 EL Öl unter die Soße rühren, noch einmal abschmecken. Röstgemüse aus dem Ofen nehmen und zusammen mit den Nudeln unter die Soße mengen. Nudeln mit restlicher Petersilie und Parmesan bestreuen und servieren.

Zubereitungszeit ca. 40 Minuten

Pro Portion ca. 16 g E, 20 g F, 70 g KH, 580 kcal

