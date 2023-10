Oxymel: hausgemachte Stärkung fürs Immunsystem

Tatsächlich nutzten das Elixier aus naturtrübem Apfelessig (= Oxy), rohem unerhitztem Honig (= Mel) und heimischen Wildkräutern bereits die alten Griechen. Die besondere Kraft des Sauerhonigs? Seine antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung, die vor allem der Flora unseres Darms zugute kommt, dem Hauptsitz unseres Immunsystems. Je gesünder also der Darm, desto stärker unsere Immunabwehr. Dazu unterstützen die gesunden Inhaltsstoffe Stoffwechsel, Blutzuckerspiegel und Herz-Kreislauf-System. Genießen können Sie das Elixier als Salatdressing (mit Öl, etwas Senf, Salz und Pfeffer, z. B. in unserem Couscous-Salat) oder Getränk (1–2 EL Oxymel auf 250 ml stilles Wasser). Bei der Kräuter- und Gewürzwahl für den Zaubertrank darf es ebenso kreativ zugehen: Thymian und Salbei lindern Hustenreiz, Ingwer und Kurkuma unterstützen den antioxidativen Effekt. Oder Sie probieren es fürs Erste einfach mit unserem Rezept, bis Sie und ihr Immunsystem auf den Geschmack gekommen sind.

Zutaten für 1 Schraubglas (ca. 700 ml):

1 Das Schraubglas mit kochend heißem Wasser ausspülen. Ingwer waschen, samt Schale in Scheiben oder Würfel schneiden. Wacholderbeeren leicht andrücken. Beides in das Glas geben. Mit Apfelessig und Honig übergießen, alles mischen. Verschlossen 2–4 Wochen kaltstellen. Zwischendurch schütteln, damit sich die Inhaltsstoffe gut lösen.

2 Nach der Wartezeit die Honig-Essig-Tinktur durch ein feines Sieb direkt in eine Flasche oder ein weiteres Schraubglas filtern, gut verschließen und im Kühlschrank lagern.

