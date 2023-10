Dieses Rezept wird Ihren Low Carb-Speisenplan garantiert um eine sündenfreie Köstlichkeit bereichern. Unsere Schokoriegel mit gerösteten Erdnüssen, einem Cashewkernen und Edelbitterschokolade holen Sie auch ohne die Kohlenhydrate wieder erfolgreich zurück in die Spur und sättigen langanhaltend und gesund.

Zutaten für ca. 25 Stück:

1 Cashewkerne im Universalzerkleinerer fein mahlen. 60 g Kokosöl schmelzen. Beides mit 2 EL Agavendicksaft und Salz zu einer glatten Masse vermengen. Kalt stellen, bis die Creme fester wird. Auf ein Stück Backpapier geben und zu einem Rechteck (ca. 15 × 20 cm) verstreichen. Ca. 1 Stunde kalt stellen.

2 60 g Kokosöl schmelzen, Datteln in Stücke schneiden. 50 g Erdnüsse fein mahlen. Kokosöl, Datteln und 3 EL Agavendicksaft zufügen, alles zu einer glatten Masse verarbeiten. Eventuell etwas Wasser zufügen, um die Creme streichfähiger zu machen.

3 Creme auf den Cashewboden geben und glatt verstreichen. 100 g Erdnusskerne hacken, auf der Creme verteilen und etwas andrücken. Mindestens 30 Minuten kalt stellen. Schokolade hacken, mit 1 TL Kokosöl über einem warmen Wasserbad schmelzen.

4 Platte mit einem scharfen Messer in 20 Riegel (ca. 3 × 5 cm) schneiden. Riegel mit Schokolade überziehen, abtropfen lassen und auf Backpapier trocknen lassen. Gut verschlossen im Kühlschrank aufbewahren.

Zubereitungszeit ca. 40 Minuten + Wartezeit

Pro Stück ca. 5 g E, 14 g F, 13 g KH, 190 kcal

