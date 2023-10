Wer denkt, er könnte bei einer Low-Carb-Ernährung seinen süßen Zahn nur mit Verzicht oder hochverarbeiteten Industrielebensmitteln vertrösten, der darf für gerne hier und jetzt weit den Mund aufmachen - und wird dann für immer schweigen. Denn: diese Sweeties mit Cashews, Pfefferminz und Schokolade sind vielleicht süß, aber ganz sicher keine Sünde.

Zutaten für ca. 21 Stück:

1 Cashewkerne ca. 2 Stunden in Wasser einweichen. 100 g Kokosöl in einem kleinen Topf schmelzen. Kokosraspel im Universalzerkleinerer fein mahlen. Cashewkerne abtropfen lassen. Zu den Kokosraspeln geben und genauso fein zerkleinern. Xylit und 6 Tropfen Pfefferminzöl zufügen, alles weiter gut vermischen, bis eine glatte Masse entstanden ist. Nach Belieben noch 1–2 Tropfen Minzöl zufügen und die Masse ca. 1 Stunde kalt stellen.

2 Aus der Masse ca. 21 runde Taler (ca. 4 cm ⌀) formen, auf Backpapier setzen. Erneut ca. 30 Minuten kalt stellen. Schokolade hacken, mit 1 TL Kokosöl über einem warmen Wasserbad schmelzen. Taler mit der Schokolade überziehen. Nach Belieben mit Kakao bestäuben und trocknen lassen. Gut verschlossen im Kühlschrank aufbewahren.

Zubereitungszeit ca. 30 Minuten + Wartezeit

Pro Stück ca. 1 g E, 9 g F, 3 g KH, 100 kcal

(plus ca. 1 g KH aus nicht verwertbaren Zuckeralkoholen)

