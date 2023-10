Mit zuckerfreiem Kokosmus, Kokosraspeln, einer Prise Erythrit als Süßungsmittel und einem Hauch Mandelaroma können Sie diese köstlichen kleinen Bällchen kreieren und gleichzeitig eine kohlenhydratarme Ernährung beibehalten.

Zutaten für ca. 25 Stück:

1 Kokosmus in einem kleinen Topf schmelzen. 100 g Kokosraspel mit Erythrit in einer Schüssel mischen. Kokosmus und Kokosmilch unterrühren.

2 Aus der Masse ca. 25 Kugeln formen, dabei in jede Kugel eine Mandel drücken. Kugeln in 50 g Kokosraspeln wälzen. Gut verschlossen im Kühlschrank aufbewahren.

Zubereitungszeit ca. 15 Minuten

Pro Stück ca. 1 g E, 6 g F, 1 g KH, 57 kcal

(plus ca. 1 g KH aus nicht verwertbaren Zuckeralkoholen)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.