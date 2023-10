Natürlich waren wir in unserer Versuchsküche neugierig, ob man diesen Cookie-Teig auch zu Keksen verbacken kann. Das funktioniert bei der Low-Carb-Variante leider nicht … was wir aber herausgefunden haben: Er wird nach 1-2 Tagen im Kühlschrank noch aromatischer.

Zutaten für 8 Portionen:

1 Butter in einem kleinen Topf schmelzen.

2 Mandeln, Kokosmehl, Zimt, Vanille, Xylit und Salz mischen. Mandeldrink und Butter zufügen und alles zu einem glatten Teig verrühren. Schokolade hacken und untermischen.

Zubereitungszeit ca. 10 Minuten

Pro Portion ca. 6 g E, 29 g F, 8 g KH, 320 kcal

(plus ca. 8 g KH aus nicht verwertbaren Zuckeralkoholen)

