Sieht das nach einer Suppe aus, die richtig gesund, basisch und kohlenhydratarm ist? Nö, oder? Ist sie aber – und unglaublich lecker noch dazu.

In dieser Suppe steckt eine geballte Ladung an vielen guten Dingen: Blumenkohl, Knoblauch und Zwiebel wirken antientzündlich und entlastend. Die Kichererbsen halten wiederum den Blutzuckerspiegel schön unten und halten lange satt. Ihr Denkapparat, ihre Darmflora, Gelenke und das Herz werden Ihnen dafür begeistert Grußpostkarten aus ihrem Wohlfühlurlaub senden. Merken Sie sich am besten das Rezept und kochen es, wann immer Sie ihrem Körper und ihren Geschmacksknospen mal wieder etwas Gutes tun möchten.

Geröstetes Blumenkohlsüppchen mit Harissa-Kichererbsen

Zutaten für 4 Portionen:

1 kleiner Blumenkohl (ca. 900 g)

1 Zwiebel

Salz

6 EL Olivenöl

1 Dose Kichererbsen (425 ml; Abtr.gew.: 265 g)

1 TL Harissa-Gewürzmischung

1 Knolle junger Knoblauch

1 TL Koriandersaat

750 ml Gemüsebrühe

200 g Schlagsahne

Pfeffer

150 g griechischer Joghurt

abgeriebene Schale von einer ½ Bio-Zitrone

2 EL Dukkah (orientalische Gewürzmischung, siehe Rezept weiter unten)

eventuell etwas Basilikum

Backpapier

Alufolie

1 Kichererbsen abgießen, abspülen und abtropfen lassen. Blumenkohl waschen, putzen und in Röschen teilen. Zwiebel schälen und vierteln. Kohl und Zwiebel mit Salz und 2 EL Öl vermengen und auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen. Kichererbsen mit 1 EL Öl und Harissa mischen, auf einem weiteren mit Backpapier belegten Backblech verteilen. Die Spitze des Knoblauchs knapp abschneiden. Die äußere Hülle entfernen. Mit 1 EL Öl beträufeln. In Alufolie wickeln und mit auf eines der Backbleche setzen. Beides Bleche im vorgeheizten Backofen (Ober-/Unterhitze: 200 °C/Umluft: 180 °C) ca. 40 Minuten rösten.

2 Bleche aus dem Ofen nehmen. Knoblauch aus der Folie wickeln, etwas abkühlen lassen, dann die Zehen aus den Häuten drücken. 1 EL Öl in einem großen Topf erhitzen. Koriander darin andünsten. Gerösteten Blumenkohl, Zwiebel und Knoblauch zufügen, mit Brühe und Sahne ablöschen. Alles aufkochen und fein pürieren, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

3 Joghurt mit Zitronenschale verrühren und mit Salz abschmecken. Suppe mit Joghurt und Kichererbsen servieren. Mit 2 EL Öl beträufeln und mit Dukkah bestreuen. Eventuell mit Basilikum garnieren.

Zubereitungszeit ca. 1 Stunde

Pro Portion ca. 13 g E, 35 g F, 19 g KH, 450 kcal

Dukkah

Ein echter Geschmacksgarant und auch ganz einfach gemacht - probieren Sie doch mal unser selbsgemachtes Dukkah aus. Foto: Eat Club

Zutaten für 1 Glas:

150 g Haselnusskerne

2 EL Fenchelsamen

1 EL Kreuzkümmelsamen

4 EL Sonnenblumenkerne

2 EL schwarze Pfefferkörner

7 EL Koriandersamen

1 TL Anissamen

1 EL Schwarzkümmelsamen

2 TL Chiliflocken

2 TL getrockneter Thymian

1 TL edelsüßes Paprikapulver

3 TL Meersalzflocken (Fleur de Sel)

1 Haselnüsse in einer Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze, ca. 5 Minuten rösten. Auf ein Küchenhandtuch geben, etwas abkühlen lassen. Dann mit dem Küchenhandtuch über die Nüsse rubbeln, um die braune Haut zu entfernen,

2 Gewürzsamen und Saaten in der heißen Pfanne bei mittlerer Hitze ca. 5 Minuten rösten, mehrmals wenden. Chiliflocken zufügen und 1 Minute weiter rösten. Vom Herd ziehen, mit den Nüssen mischen und abkühlen lassen. Alles fein mörsern oder im Universalzerkleinerer fein hacken.

3 Thymian, Paprika und Salz untermischen. Dukkah in saubere Schraubgläser füllen und fest verschließen.

Zubereitungszeit ca. 15 Minuten + Wartezeit

