So schön einfach und doch so genial: diese Nocken aus Kartoffelkloßteig schmecken heimelig vertraut und dabei alles andere als uninspiriert

Eine köstliche Beilage für's Weihnachtsfest muss nicht kompliziert sein: Kartoffelkloßteig mit würzigem Trüffelkäse und knackigen Mandelblättchen

Meist wird sich alle Jahre wieder das Gleiche gewünscht und das Bitteschön genauso wie im letzten Jahr und in denen davor. Das Hauptgericht zu Weihnachten ist bei vielen Familien seit eh und je beschlossene Sache. Als Köchin oder Koch verfügt man an den Festtagen daher nur über einen sehr begrenzten gestalterischen Spielraum. Mein Rat: Suchen Sie Ihre kreative Erfüllung, so wie auch ich, bei den Beilagen! Alles bleibt im Prinzip wie immer, nur kommen die geliebten Klassiker wie Rot- und Rosenkohl, Kroketten und Polenta mit neuem Dreh daher. Also so ähnlich wie „Oh Tannenbaum“ in einer Jazzversion – heimelig und vertraut und trotzdem mal ein bisschen anders.

Getrüffelte Kartoffel-Mandel-Krüstchen

Zutaten für ca. 25 Stück:

100 g Trüffelkäse

750 g frischer Kartoffelkloßteig (Kühlregal)

1 Ei (Größe M)

Pfeffer

100 g Mandelblättchen

3 EL Butterschmalz

1 Käse in kleine Würfel schneiden. Kartoffelteig mit Ei und Käse verkneten, mit Pfeffer würzen. Aus der Masse ca. 25 Nocken mit einem Esslöffel abstechen und die Nocken in Mandelblättchen wälzen.

2 Butterschmalz in zwei Pfannen erhitzen. Nocken darin unter Wenden rundherum goldbraun anbraten. Auf Küchenpapier abtropfen lassen.

Zubereitungszeit ca. 20 Minuten

Pro Stück ca. 3 g E, 5 g F, 5 g KH, 75 kcal

Mehr festliche Beilagen wie diese können Sie in der Bildergalerie erschnuppern oder in unserem aktuellen So Schmeckt Magazin.

Weihnachtliche Beilagen: Klassiker mal anders Weihnachtliche Beilagen: Klassiker mal anders Fruchtig abgeschmeckt: Birnen-Holunder-Rotkohl Foto: Eat Club

Weihnachtliche Beilagen: Klassiker mal anders Mit krosser Panko-Parmesanhülle: Knusper-Rosenkohl Foto: Eat Club

Weihnachtliche Beilagen: Klassiker mal anders Krosse Kroketten: Polenta-Süßkartoffel-Sterne Foto: Eat Club

Weihnachtliche Beilagen: Klassiker mal anders Mal was anderes als Kloß mit Soß': Arabische Linsen mit Reis, frischen Kräutern und Aprikose Foto: Eat Club

Weihnachtliche Beilagen: Klassiker mal anders Fluffige Milchbrötchen: Dinner-Rolls aus Hefeteig, perfekt zum Bratensoße- und Suppen-Stippen Foto: Eat Club

Weihnachtliche Beilagen: Klassiker mal anders Auch toll zum Aperitif: Saftig gefüllte Yorkshirepudding mit Sellerie und Kürbis Foto: Eat Club

Weihnachtliche Beilagen: Klassiker mal anders Mehr tolle Beilagen und Rezepte für die leckerste Zeit des Jahres erwarten Sie in unserem Magazin "So schmeckt Weihnachten" Foto: Eat Club

