Schmoren sollt ihr in der Küche!

In das Ur-Gulasch kam hinein, was eben da war: Fleischreste, wildes Gemüse, Zwiebeln und Flüssigkeit. Heute schmort in schweren Töpfen, worauf wir gerade Lust haben.

Gulasch, das ist für viele Menschen wahres Soulfood! Langweilig muss das nicht werden, denn: Was lange schmort, wird endlich gut.

Eine Soße, deren Aromen sich über Stunden entfalten, darin butterweiches Fleisch, das fast von selbst auf der Gabel zerfällt...

Also, wenn das SO ist und sich auch genauso so isst, wie es sich hier liest, wäre das doch ein klassisches Sonntagsessen, das es ruhig viel öfter geben könnte, oder?

Kein Problem, wir haben die Bestellung schon aufgenommen:

So geht es für Sie Schritt für Schritt zum perfekten Gulasch

Das richtige Fleisch

Wählen Sie durchwachsene Stücke, wie Nacken oder Unterschale vom Rind sowie Schulter oder dicke Rippe vom Schwein. Bindegewebe, Muskeln und Fett lösen sich beim Schmoren auf und machen das Fleisch herrlich saftig. Für eine schlanke Variante eignen sich Hähnchen oder Pute.

Kräftig Anbraten

Für würzige Röstaromen sollten Sie das Fleisch vor dem Schmoren bei starker Hitze anbraten. Wichtig: Nehmen Sie es rechtzeitig aus dem Kühlschrank und geben immer nur so viel Fleisch in den heißen Topf, dass der Boden gerade bedeckt ist. Andernfalls zieht das Fleisch Wasser und beginnt zu köcheln anstatt zu braten.

Schöne Farbe

Für noch mehr Geschmack und eine schöne Farbe schwitzen Sie etwas Tomatenmark mit Fleisch und Zwiebeln an. Auch Paprikapulver - je nach Geschmack edelsüß oder scharf - sorgt für zusätzliche Würze. Aber Vorsicht: Wird es zu heiß, schmeckt es bitter.

Haben Sie Geduld

Auch wenn es länger dauert, schmoren Sie das Fleisch bei sanften Temperaturen. Nur so wird es wunderbar zart und mürbe. Planen Sie für Rind 2-3 Stunden und für Schwein mindestens 90 Minuten ein. Wer es eiliger hat, nimmt Geflügel oder schmort eine vegetarische Variante.

Das richtige Timing

Geben Sie einen Teil der Gemüseeinlage, wie z.B. Paprika, erst gegen Garende zum Gulasch. So bleibt es bissfest und auch die Vitamine bleiben größtenteils erhalten.

Zu viel Flüssigkeit?

Lassen Sie das Gulasch einfach die letzte Stunde offen schmoren. Alternativ können Sie es auch mit etwas Mehl und kalter Butter andicken.

Auf Vorrat

Gulasch lässt sich problemlos am Vortag zubereiten. Schön durchgezogen und aufgewärmt schmeckt es sogar noch besser. Und wenn doch mal etwas übrig bleibt, lässt es sich auch sehr gut einfrieren.

Und wer hat`s erfunden?

Das klassische Gulasch haben wir den Ungarn zu verdanken. Dort wurde das „gulyás hús“ (= Rinderhirtenfleisch) oder einfach nur „gulyás“ bereits im Mittelalter über offenem Feuer gekocht. Hinein kam das, was gerade da war: Fleischreste, wildes Gemüse, Zwiebeln und Flüssigkeit.

Appetit bekommen?

Gut! Hier kommen köstliche Rezepte für leichtes Hähnchengulasch, Bierfleisch unter knuspriger Brötchenhaube – und auch eine richtig gute vegetarische Version.

Rindergulasch mit Orangen-Gremolata und Maronen

Deftiges Brauhausgulasch

Hähnchen-Kürbis-Topf

Kartoffel-Wirsing-Pott

Alle unsere köstlichen Gulasch-Gerichte auf einen Blick Alle unsere köstlichen Gulasch-Gerichte auf einen Blick Rindergulasch mit Orangen-Gremolata und Maronen Foto: Eat Club

Alle unsere köstlichen Gulasch-Gerichte auf einen Blick Deftiges Brauhausgulasch mit Biersoße und Brötchenhaube Foto: Eat Club

Alle unsere köstlichen Gulasch-Gerichte auf einen Blick Hähnchen-Kürbis-Ragout mit Chorizo Foto: Eat Club

Alle unsere köstlichen Gulasch-Gerichte auf einen Blick Vegetarischer Kartoffel-Wirsing-Pott Foto: Eat Club

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Eat-Club