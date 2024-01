So geht himmlisch guter Nudelauflauf: unten ein feines Putengulasch, oben in geschmolzenem Fonduekäse geschwenkte, kross gebackene Pasta.

Manchmal gibt es so Tage, da will man einfach nur auf den Arm. Ausgepowert von Arbeit, Schule oder Erkältungsinfekten wünscht man sich ein Soulfood, das zufrieden, vielleicht sogar ein wenig glücklich und noch dazu wenig Arbeit macht. Sprich: genau so etwas wie dieses Essen, bei dem eine Packung fertiges Käsefondue aus dem Kühlregal die Pasta und Pute feinschmelzig einhüllt. Ja, oft sind es die kleinen Dinge, die uns die größte Freude bereiten.

Kleiner Gulasch-Fondue-Auflauf für Zwei

Zutaten für 2 Personen:

1 große Zwiebel

1 EL Öl

400 g Putengulasch

Salz

je 1 TL getrockneter Oregano, Thymian und Basilikum

1 TL geräuchertes scharfes Paprikapulver

1 EL Tomatenmark

1 TL dunkler Balsamico-Essig

500 g passierte Tomaten

Pfeffer

Zucker

100 g kurze Nudeln (z. B. Mezzi Rigatoni)

200 g Käsefondue (aus dem Kühlregal)

1 EL Paniermehl

frisches Basilikum zum Garnieren

1 Zwiebel putzen und grob würfeln. Öl in einem Topf erhitzen, Gulasch abtupfen, dann im Öl rundherum goldbraun anbraten, mit Salz würzen. Zwiebeln, getrocknete Kräuter und Paprika zufügen und kurz mitbraten. Tomatenmark zufügen und kurz mitrösten. Mit Balsamico und passierten Tomaten ablöschen. Mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen und ca. 5 Minuten köcheln lassen.

2 Inzwischen Nudeln in kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung bissfest garen. Etwas Nudelgarwasser zum Gulasch geben. Nudeln abgießen und abtropfen lassen. Käsefondue im Nudelkochtopf unter Rühren erhitzen. Nudeln untermischen.

3 Gulasch noch einmal abschmecken und in eine kleine Auflaufform geben. Käsenudeln darauf verteilen. Mit Paniermehl betreuen und im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200 °C/Umluft: 180 °C) 20–25 Minuten backen. Mit Basilikum garniert servieren.

Zubereitungszeit ca. 1 Stunde

Pro Portion ca. 72 g E, 24 g F, 55 g KH, 760 kcal

