Ziegenkäse verleiht den feinen Stullen eine cremige und leicht pikante Note, frische Feigen eine süße und saftige. Honig, Nüsse und Thymian sorgen für Crunch und Aroma. Toll als schnelle Vorspeise, zum Aperitif oder den kleinen, vornehmen Genussmoment zwischendurch.

Zutaten für 4 Portionen:

1 Butter in einer Pfanne schmelzen. Brotscheiben darin von beiden Seiten goldbraun rösten. Herausnehmen und auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen. Käse in Scheiben schneiden, auf die Brotscheiben legen. Feigen waschen, putzen und vierteln, dabei aber nicht komplett durchschneiden. Je eine Feige auf eine Brotscheibe setzen. Thymian waschen, trocken schütteln, Blättchen von den Stielen streifen. Etwas zum Garnieren beiseitelegen.

2 Feigen mit etwas Salz bestreuen. Feigen und Käse mit 2 EL Honig beträufeln und mit Thymian bestreuen. Brote im vorgeheizten Backofen (Ober-/Unterhitze: 220 °C/Umluft: 200 °C) ca. 10 Minuten gratinieren. Walnusskerne grob hacken und in einer heißen Pfanne ohne Fett rösten. Tartine mit 2 EL Honig beträufeln und mit Walnüssen und übrigem Thymian bestreuen.

Zubereitungszeit ca. 25 Minuten

Pro Portion ca. 15 g E, 16 g F, 44 g KH, 420 kcal

