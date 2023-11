Warmer Süßkartoffel-Feigen-Salat mit Burrata

Dieser herbstlich-warme Salat mit Burrata ibringt die Aromen und Farben der Jahreszeit auf wunderbare Weise zusammen: Frischer Basilikum, feinherber Rucola und die süß-säuerliche Balsamico-Glasur verleihen ihm eine erfrischende Note und runden die süße und Cremigkeit von Süßkartoffel und Mozzarella perfekt ab. Hervorragend als Vorspeise für ein Herbstessen oder als leichtes Hauptgericht und Mittagessen.

Zutaten für 4 Portionen:

1 Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 180 Grad/Umluft: 160 Grad). Süßkartoffeln schälen, waschen und in längliche Spalten schneiden. Auf ein Backblech geben und mit 2 EL Öl, Salz, Pfeffer und Kräutern mischen. Im heißen Ofen ca. 30 Minuten backen.

2 Inzwischen Essig und Zucker in einem Topf verrühren, erhitzen und ca. 10 Minuten sirupartig einkochen. Abkühlen lassen. Rucola waschen, verlesen und trocken tupfen. Tomaten waschen und halbieren. Feigen waschen und in Spalten schneiden. Basilikum waschen, trocken schütteln und Blätter von den Stielen zupfen. Burrata abtropfen lassen.

3 Gebackene Süßkartoffeln mit Rucola, Tomaten, Feigen und Burrata auf Tellern anrichten. Mit Balsamicosirup und 2 EL Olivenöl beträufeln. Mit Basilikum garnieren. Mit Salz und Pfeffer würzen und servieren.

Zubereitungszeit ca. 40 Minuten

Pro Portion ca. 22 g E, 33 g F, 50 g KH, 710 kcal

