Neu bei unserer Variante ist, dass wir die Äpfel mit der Schale backen. Das hat gleich zwei Vorteile: Erstens sitzt in der Schale des Apfels ein Polyphenol namens Procyanidin – ein Antioxidans, das vor freien Radikalen schützt und Entzündungen hemmt. (Allein deshalb sollte man die Apfelschale immer schön mitessen und nicht wegschmeißen.) Zweitens präsentiert sich diese Tarte durch die roten Äpfel aber auch als beeindruckende Schönheit, insbesondere dann, wenn man sie noch mit Hagelzucker bestreut.

Zutaten für ca. 12 Stücke:

1 120 g Butter in kleinen Stückchen, 250 g Mehl, 50 g Zucker, 1 Prise Salz und ca. 5 EL kaltes Wasser zügig zu einem glatten Teig verkneten. In Frischhaltefolie wickeln und ca. 30 Minuten kalt stellen.

2 Inzwischen Äpfel waschen, vierteln und entkernen. Apfelviertel längs so in dünne Scheiben schneiden, dass die einzelnen Scheiben dabei zusammenbleiben und man sie später auffächern kann. Für den Schmandguss Schmand, 30 g Zucker, Vanillezucker und Ei mit den Schneebesen des Handrührgerätes verrühren.

3 Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze 180 °C/Umluft 160 °C). Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche rund (ca. 32 cm Ø) ausrollen. In eine gefettete und mit Mehl ausgestäubte Tarteform (28 cm Ø) heben und vorsichtig andrücken. Überstehende Teigreste mit einem Messer entfernen. Den Boden mit einer Gabel dicht an dicht einstechen. Im vorgeheizten Backofen ca. 10 Minuten blindbacken. Aus dem Ofen nehmen und kurz abkühlen lassen.

4 Schmandguss auf den Tarteboden geben. Vorbereitete Apfelviertel leicht auseinanderfächern und mit der Schale nach oben in den Guss setzen. Tarte im heißen Backofen bei gleichbleibender Hitze ca. 40 Minuten backen.

5 Tarte aus dem Ofen nehmen. Gelee in einem kleinen Topf erwärmen und die heißen Äpfel damit bepinseln. Auskühlen lassen.

6 Vor dem Servieren die Tarte mit Hagelzucker bestreuen. Sahne steif schlagen und dazureichen.

Zubereitungszeit ca. 2 Stunden + Wartezeit

Pro Stück ca. 4 g E, 16 g F, 30 g KH, 270 kcal

