Deftiges Brauhausgulasch mit Biersoße und Brötchenhaube

Eine Soße, deren Aromen sich über Stunden entfalten, butterweiches Fleisch, das fast auf der Gabel zerfällt – Gulasch, das ist für viele Menschen wahres Soulfood! Ein klassisches Sonntagsessen, das es ruhig viel öfter geben könnte. Langweilig muss das nicht werden, denn: Was lange schmort, wird endlich gut.

Zutaten für 4-6 Portionen:

1 Zwiebeln schälen und grob würfeln. Thymian waschen, trocken schütteln, etwas zum Garnieren beiseitelegen. Restliche Blättchen abstreifen. Öl in einem Schmortopf erhitzen. Gulasch darin kräftig anbraten. Zwiebeln und Thymian zufügen und kurz mit braten Mit Bier ablöschen, mit Salz, Pfeffer, Zucker und Kümmel würzen. Zugedeckt ca. 1 ½ Stunden schmoren lassen. Bohnen waschen, putzen und klein schneiden. Zum Gulasch geben und weitere 15 Minuten schmoren lassen.

2 Soßenbinder in die Soße einrühren und Soße damit binden, noch einmal abschmecken. Gulasch in einer Auflaufform verteilen. Brötchen aus der Packung lösen, auf das Gulasch setzen. Ei verquirlen, Brötchen damit bestreichen. Mit etwas Thymian bestreuen. Im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200 °C/Umluft: 180 °C) ca. 15 Minuten backen. Mit restlichem Thymian garnieren.

Zubereitungszeit ca. 2 Stunden

Pro Portion (bei 6) ca. 17 g F, 40 g KH, 54 g E, 570 kcal

Gut! Hier kommen köstliche Rezepte für leichtes Hähnchengulasch, Bierfleisch unter knuspriger Brötchenhaube – und auch eine richtig gute vegetarische Version.

