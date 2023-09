Doch woran liegt das eigentlich? Wir wollten es genau wissen und haben für Sie getestet, welche Zubereitungs- und Garmethoden Käsekuchen par excellence erschaffen und welche Sie lieber links liegen lassen, wenn es nach dem Geschmack geht.

Und so wurde getestet: Um herauszufinden, ob und vor allem welchen Unterschied allerhand im unendlichen Käsekuchenkosmos kursierende Dos and Don’ts sowie die unterschiedlichen Herangehensweisen beim Backen machen, haben wir:

Das Grundrezept Käsekuchen finden sie hier.

Methode: Käsekuchen nach Grundrezept zubereiten.

Fazit: Herrliche Backfarbe, und die Masse schmeckt kompakt-cremig und vertraut lecker.

Methode: Kuchen nach Grundrezept zubereiten, aber: Eier trennen. Das Eigelb mit Salz, ca. der Hälfte Zucker und Vanillezucker aufschlagen. Nach Grundrezept fortfahren, dabei das Eiweiß steif schlagen, restlichen Zucker nach und nach unterschlagen und die Baisermasse unter die Quarkmasse heben.

Fazit: Fluffiger und leichter, weniger fettig im Mund und nicht so süß wie beim Klassiker, dafür aber keine gleichmäßig glatte Oberfläche und schmeckt irgendwie ungewohnt in der Kosistenz.

Die Methode: Kuchen nach Grundrezept zubereiten, aber: Vorab Alufolie kreuzweise übereinanderlegen. Springform mittig daraufstellen, von außen mit Folie einschlagen. Creme in die Form geben und in ein ca. 2,5 cm hoch mit heißem Wasser gefülltes tiefes Backblech stellen.

Unser Fazit: Zwar aufwendiger im Garprozess, aber die kompakte Käsemasse schmeckt auffällig cremig und ausgewogen. Durch das Wasserbad bleibt sie feuchter und saftiger. Die Oberfläche gerät eher hart und etwas krisselig, der Boden dafür sehr soft, und der Rand sackt kaum ein.

Die Methode: Masse nach Grundrezept zubereiten und backen, aber: Nicht im ausgeschalteten Ofen stehen lassen, sondern sofort herausnehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.

Unser Fazit: Viel hellere Backfarbe und normal cremig, dabei (wieso auch immer) weniger süß. Allen Gerüchten über die Folgen eines »Kälteschocks« zum Trotz ist der Kuchen frei von Rissen und nur am Rand minimal eingefallen. Muss am guten Grundrezept liegen …

Die Methode: Masse nach Grundrezept zubereiten, aber: Im vorgeheizten Backofen bei mehr Hitze (Ober-/Unterhitze: 200 °C/Umluft: 180 °C) und gleicher Zeit backen und wie beschrieben abkühlen lassen.

Unser Fazit: Festerer Boden als bei den anderen Kuchen. Insgesamt stärkerer Eiergeschmack, dazu eindeutige Röstaromen und leicht herb. Im Zusammenspiel mit der süßen Käsecreme aber mal eine sehr interessante Abwechslung, die ihre Daseinsberechtigung hat. Kann man machen, sollte man im Leben mal probiert haben.

Die Methode: Die Zutaten direkt aus dem Kühlschrank verarbeiten. Ansonsten alles nach Grundrezept zubereiten.

Unser Fazit: Überraschenderweise musste der Kuchen nicht länger im Rohr bleiben. Etwas fester im Vergleich, außerdem nicht ganz so cremig. Trotzdem noch angenehm zu essen. Kann man machen, wenn es schnell gehen muss.

Optisch „Oh no!“ aber geschmacklich so was von „Oho!“

