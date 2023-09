Selbst gemachtes Chili-Crisp-Öl

Ich war zunächst skeptisch und dachte, dass das Wort „crisp“ im Rezepttitel vor allem dazu dienen sollte, mehr Klicks zu generieren. Also haben wir es einmal selbst ausprobiert. Ergebnis: Ich hatte mich geirrt. Das Öl war wirklich knusprig. Mittlerweile hat sich der Eat Club bereits einige Gläser Chili-Crisp-Öl zusammengeköchelt und dabei stets ein wenig weiter am Rezept gefeilt. Dieses hier halten wir zurzeit für das beste. Obwohl mir gerade einfällt, dass man beim nächsten Ansatz auch noch einen Teelöffel gemahlene Shiitake- oder Steinpilze dazugeben könnte.

*Noch etwas Angeberwissen: Ein Kondiment ist eine Würz- oder Geschmackszutat, um das Aroma von Speisen zu variieren. Es passt perfekt als Topping zu passierten Suppen, Ramen oder Asia-Bratnudeln.

Zutaten für 12–14 Portionen:

1 Knoblauch, Schalotten und Ingwer schälen, fein würfeln. Gewürze in einer Pfanne kurz unter Rühren anrösten, bis sie anfangen zu duften. Öl zufügen und Hitze reduzieren. Knoblauch, Schalotten und Ingwer zufügen. Bei schwacher Hitze ca. 20 Minuten sanft im Öl köcheln lassen, bis alles goldbraun und knusprig ist. Dabei öfter umrühren und die Zutaten nicht verbrennen lassen, sonst wird das Öl bitter!

2 Inzwischen Erdnüsse hacken. In einer hitzebeständigen Schüssel Erdnüsse, Chili, Sesam, Salz und Zucker mischen. Das heiße Öl vorsichtig mitsamt Inhalt in die Schüssel gießen (Achtung, es schäumt dabei auf!). Alles vorsichtig mischen und zugedeckt abkühlen lassen.

3 Zimtstangen, Lorbeerblätter, Anis und Kardamom entfernen, mit Sojasoße abschmecken. Chili-Crisp-Öl in ein sauberes, sterilisiertes Glas umfüllen und abkühlen lassen. Das Öl ist im Kühlschrank mehrere Monate haltbar.

Pro Portion (bei 14) ca. 1 g E, 28 g F, 2 g KH, 260 kcal

Weit mehr als nur Chili! Das fertige Öl mag für Laien unscheinbar aussehen, doch dekonstruiert in seine Einzelteile wird klar: Viele Aromaten bewirken ein komplexes Zusammenspiel am Gaumen.

