Pfannen-Calzone mit Salamikruste

Mit knuspriger Kruste, saftigen Belägen und der köstlichen Kombination aus Käse und Tomatensoße gibt es (fast) niemanden, den sie nicht von sich begeistert: Die Pizza. Doch ist Pizza nicht gleich Pizza – und wenn es mal flott gehen musst und der Teig frisch belegt und "pronto!" gebacken sein soll, legen wir Ihnen dieses Rezept für Calzone aus der Pfanne besonders ans Herz.

Zutaten für 4 Portionen:

1 Für den Teig Mehl, Trockenhefe, 1 Prise Zucker und 1 TL Salz mischen. 180 ml warmes Wasser und 2 EL Öl zufügen und alles zu einem glatten Teig verkneten, zugedeckt an einem warmen Ort ca. 1 Stunde gehen lassen.

2 Champignons säubern und vierteln. Lauchzwiebeln putzen, waschen und in feine Ringe schneiden. Pizzateig vierteln. Teigstücke nochmals durchkneten und auf gut bemehlter Arbeitsfläche rund (24–26 cm ø) ausrollen. 4 EL Soße beiseitestellen. Pizzaböden mit je ¼ der restlichen Soße bestreichen. Je ¼ Pilze, Lauchzwiebeln und Käse auf der unteren Teighälfte verteilen. Basilikum grob zerzupfen und darüberstreuen. Mit wenig Salz und Pfeffer würzen. Freie Teighälfte über die Füllung klappen und an den Rändern zusammendrücken.

3 Nun 1 EL Öl in einer Pfanne erhitzen. Eine Calzone mithilfe von zwei Pfannenwendern hineinsetzen. Pizzaoberfläche mehrmals mit einer Gabel einstechen. Mit 1 EL der beiseitegestellten Soße bestreichen, mit 3 Salamischeiben belegen. Calzone zugedeckt bei schwacher bis mittlerer Hitze 6–8 Minuten backen. Vorsichtig wenden und weitere 3–4 Minuten backen. 3 weitere Calzonen ebenso zubereiten. Fertige Calzonen nach Belieben im Ofen warm halten. Basilikum waschen, abzupfen und Calzonen damit bestreuen.

Zubereitungszeit ca. 1 ¼ Stunden + Wartezeit

Pro Portion ca. 22 g E, 26 g F, 62 g KH, 580 kcal

