Kleine Kochkunde: 5 Tipps für krosse Bratkartoffeln

Ein Hoch auf die Kartoffel! So gelingt der Dauerbrenner, den man in aller Knollen Länder genauso heiß isst, wie er gebraten wird, noch besser.

Ob klassisch oder ausgefallen – Bratkartoffeln sind echtes Soulfood. Damit sie kross und golden werden, heißt es wie so oft: Gewusst wie!

Hier sehen Sie unsere Top 5 Tipps und Tricks aus dem Eat Club:

Die Kartoffel

Verwenden Sie eine möglichst festkochende Sorte. Ihr geringer Stärkeanteil sorgt dafür, dass die Scheiben beim Anbraten in Form bleiben. Ideal sind gekochte Kartoffeln vom Vortag. Sie garen schneller und gleichmäßiger – und tun sogar richtig gut: Denn kühlen die Knollen nach dem Kochen zunächst ab, wird ein Teil der Stärke in resistente, unverdauliche Stärke umgewandelt. Diese hält länger satt und hat positive Auswirkungen auf die Darmflora.

Die Pfanne

Wer auf Nummer sicher gehen will, nimmt eine beschichtete Pfanne – darin brennt so schnell nichts an. Für besonders knusprige Kartoffeln empfiehlt sich eine gusseiserne Pfanne. Sie wird heißer und sorgt so für eine tolle Kruste.

Die Temperatur

Nur Mut! Wer krosse Bratkartoffeln liebt, sollte nicht an der Hitze sparen. Wichtig: Lassen Sie das Fett zunächst richtig heiß werden, bevor Sie die Kartoffeln dazugeben.

Das Fett

Verwenden Sie bitte keine Butter. Sie enthält zu viel Wasser und Milcheiweiß, das bei starker Hitze verbrennt und bitter wird. Braten Sie die Knollen am besten in reichlich Butterschmalz. Die geklärte Butter verträgt auch hohe Temperaturen und sorgt dennoch für den buttrigen Geschmack.

Das Timing

Geben Sie die Kartoffeln portionsweise in die Pfanne. Denn ist sie zu voll, fangen die Scheiben an zu dämpfen und werden matschig. Weitere Zutaten wie Zwiebeln oder Speck erst später dazugeben, um ein Anbrennen zu verhindern. Und nun das Wichtigste: Haben Sie Geduld. Lassen Sie die Kartoffeln ruhig mal 3–4 Minuten brutzeln, bevor Sie diese wenden. Sie werden sehen, das Ergebnis kann sich am Ende sehen lassen.

Hungrig geworden? Dann lassen Sie sich von unserer Hotlist der internationalen Bratkartoffelgerichte inspirieren:

Sesam-Kartoffeln mit Tandoori-Hühnchen

Süßkartoffel-Western-Pfanne

Pytt i Panna – Schwedische Bratkartoffeln

Bratkartoffel-Flammkuchen

Fischer-Frühstück mit Lachs

Das Büfett ist eröffnet: Der EAT CLUB Newsletter! Es erwarten Sie jeden Donnerstag kurz angebratene News aus der Foodwelt und feinste Rezepte. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Eat-Club