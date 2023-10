Mit Harissa bekommt das Gemüse im Ofen ohne viel Zutun bereits ein tolles Aroma. Dazu ein cremiges Tahin-Joghurt-Dressing und zarte Salatblätter.

Herbst-Tristesse? Nicht mit unseren Schüsseln voller Glück: Diese farbenfrohen Rezepte sind nicht nur eine Augenweide, sondern verwöhnen den Gaumen mit einer bunten Palette voll köstlicher und gesunder Herbst-Veggies. Kombiniert mit Proteinen sind Bowls eine ausgewogene Mahlzeit, die Sie langanhaltend mit Energie versorgt. Gehen Sie mit unseren bunten Bowls gegen nass-kaltes Wetter an und gönnen Sie sich ein paar Endorphine zum Mitnehmen!

Süßkartoffel-Kichererbsen-Bowl mit Rosenkohl

Zutaten für 4 Portionen:

500 g Rosenkohl

600 g Süßkartoffeln

2 Dosen (à 425 ml; Abtr.gew.: 265 g) Kichererbsen

3 TL Harissa (afrikanische Gewürzmischung)

Salz, Pfeffer

6 EL Olivenöl

125 g junge Salatmischung

4 Stiele Petersilie

2 EL Tahini (Sesampaste)

4 EL Ahornsirup

300 g griechischer Joghurt (10 % Fett)

1 Rosenkohl waschen, putzen, am Strunk kreuzförmig einschneiden. Kartoffeln schälen, in Würfel schneiden. Kichererbsen abgießen, abspülen und abtropfen lassen. Alles in eine Schüssel geben, mit Harissa, Salz, Pfeffer und Öl mischen. Auf der Fettpfanne des Backofens verteilen. Im vorgeheizten Backofen (Ober-/Unterhitze: 200 °C /Umluft: 180 °C) 20–25 Minuten rösten.

2 Salat waschen, gut verlesen und gut abtropfen lassen. Petersilie waschen, trocken schütteln und fein hacken. Tahini mit Ahornsirup glattrühren. Joghurt unterrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Salat mit Röstgemüse in Bowls verteilen. Soße darüber verteilen, mit Petersilie bestreuen und servieren.

Zubereitungszeit ca. 35 Minuten

Pro Portion ca. 41 g E, 15 g F, 68 g KH, 590 kcal

