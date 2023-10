Herbst-Tristesse? Nicht mit unseren Schüsseln voller Glück: Diese farbenfrohen Rezepte sind nicht nur eine Augenweide, sondern verwöhnen den Gaumen mit einer bunten Palette voll köstlicher und gesunder Herbst-Veggies. Kombiniert mit Proteinen sind Bowls eine ausgewogene Mahlzeit, die Sie langanhaltend mit Energie versorgt. Gehen Sie mit unseren bunten Bowls gegen nass-kaltes Wetter an und gönnen Sie sich ein paar Endorphine zum Mitnehmen!

Zutaten für 4 Portionen:

1 Fruchtaufstrich mit Sojasoße verrühren. Sellerie und Kartoffeln schälen, waschen, grob in Stücke schneiden und in kochendem Salzwasser ca. 20 Minuten garen.

2 Zwiebeln schälen, in dünne Scheiben schneiden oder hobeln. Mit Salz und etwas Zucker würzen, beiseitestellen. Radieschensprossen abspülen und abtropfen lassen. Garnelen waschen und trocken tupfen. Öl in einer Pfanne erhitzen. Garnelen darin unter Wenden ca. 3 Minuten braten. Mit Salz und Chiliflocken würzen, herausnehmen und warm stellen. Gefrorene Edamame im Bratfett unter mehrmaligem Wenden dünsten. Mit Salz und Limettensaft würzen.

Sellerie-Kartoffel-Mix abgießen, kurz ausdampfen lassen. Milch und Butter zufügen und Gemüse zu Püree stampfen. Mit Salz würzen. Selleriestampf in Bowls verteilen. Garnelen, Edamame, Sprossen und Zwiebeln darauf verteilen. Mit Sesam bestreuen. Aprikosensoße dazu reichen.

Zubereitungszeit ca. 35 Minuten

Pro Portion ca. 141 g E, 15 g F, 68 g KH, 590 kcal

