Denn deftige Aufläufe mit frischen Herbstzutaten, cremiger Soße und geschmolzenem Käse tun jetzt einfach gut und sorgen für wohlige Wärme von innen. Der Gemütlichkeit ebenfalls zuträglich: Sie benötigen nur rund 30 Minuten für die Vorbereitung – danach heißt es Füße hoch und warten, bis der Duft Sie wieder an den Ofen lockt.

Zutaten für ca. 4 Portionen

1 Pilze säubern, putzen und halbieren. Paprika putzen, waschen und klein schneiden. Schalotten und Knoblauch schälen und fein würfeln. Thymian waschen, trocken schütteln, etwas zum Garnieren beiseite legen, Rest fein hacken. Öl und 2 EL Butter in einer Pfanne schmelzen. Pilze darin in zwei Portionen goldbraun braten. Schalotten, Paprika, Knoblauch und gehackten Thymian zufügen und mitbraten. Mehl darüber stäuben, kurz anschwitzen. Mit Sahne ablöschen und ca. 1 Minute köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

2 1 Liter Wasser mit 2 EL Butter in einem Topf erhitzen. 1 ½ TL Salz zufügen und aufkochen. Grieß mit einem Schneebesen unterrühren. Bei schwacher Hitze ca. 10 Minuten quellen lassen, dabei mehrmals umrühren. Parmesan unterrühren und abschmecken.

3 Ca. die Hälfte der Polenta in eine

gefettete Form (ca. 26 cm Ø) geben und verstreichen. Hälfte der Pilzmischung darauf verteilen. Mozzarella zerzupfen und die Hälfte auf die Pilze geben. Restliche Polenta darauf geben und glatt streichen. Mit restlichen Pilzen und Mozzarella abschließen. Im vorgeheizten Backofen (Ober-/Unterhitze: 200 °C/Umluft: 175 °C) ca. 15 Minuten gratinieren. Petersilie waschen, trocken schütteln. Blätter hacken. Auflauf mit Thymian und Petersilie bestreuen und servieren.

Zubereitungszeit ca. 50 Minuten

Pro Portion ca. 27 g E, 45 g F, 47 g KH, 690 kcal

