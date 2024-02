Die spanische Paprika-Mandel-Soße erweitern wir unkompliziert: um ofengerösteten Fenchel und aromatische Haselnüsse, getoppt von cremigem Käse.

Die Künstliche Intelligenz wird natürlich auch vor Food-Fotos keinen Halt machen. Was die KI jedoch nicht kann: Wissen, wie es hinterher schmeckt. Bei diesem Rezept haben wir uns an der spanischen Romesco-Soße orientiert, die bei unseren mediterranen Nachbarn gerne zu Fleisch und Gemüse serviert wird. Hierzu wird Paprika im Ofen geröstet, bis die dünne Haut ganz schwarz und in friemeliger Kleinarbeit abgezogen wird, weil sie beim Bratvorgang bitter werden kann. Diesen aufwendigen Arbeitsschritt wollten wir uns ersparen und ließen die Haut einfach mal dran. Wir sind ja nicht ohne Grund eine „Versuchsküche“. Allerdings rösteten wir die Paprika zusammen mit Fenchel und Tomaten. Und das hat voll hingehauen. Die ungehäutete Paprika harmonierte perfekt mit der leichten Süße der Fenchelknolle (die nicht in die klassische Variante gehört) und machte die Soße dafür eine Spur rustikaler. Für unseren Geschmack passt das super zu Büffelmozzarella. Wie die KI darüber denken würde? Schwierig, so ganz ohne Geschmacksknospen.

Zerzupfter Büffelmozzarella mit rustikaler Romesco-Soße

Zutaten für 4–6 Portionen:

2 rote Paprikaschoten

1 Fenchelknolle (ca. 350 g)

2 Knoblauchzehen

4 EL Olivenöl

je 50 g gehackte Mandeln und Haselnüsse

2 Dosen Kirschtomaten (à 400 g)

3 Stiele Petersilie

250 g Büffelmozzarella

1 TL Chiliflocken

1–2 EL Himbeeressig

etwas Agavendicksaft

Salz, Pfeffer

2 EL Dukkah (ägyptisches Topping aus Nüssen, Kräutern und Gewürzen; gekauft oder siehe Tipp)

1 Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 200 °C/Umluft: 180 °C). Paprika und Fenchel putzen, waschen und in Stücke schneiden. Knoblauch schälen und in Scheiben schneiden. Alles mit 2 EL Öl in einer Auflaufform mischen. Im heißen Ofen ca. 20 Minuten rösten.

2 Inzwischen Mandeln und Haselnüsse in einer Pfanne ohne Fett leicht anrösten. Herausnehmen und abkühlen lassen. Tomaten zu der Paprikamischung geben. Ca. 10 Minuten bei gleicher Temperatur im Ofen garen. Anschließend aus dem Ofen nehmen und etwas abkühlen lassen.

3 Petersilie waschen, trocken schütteln und fein hacken. Mozzarella abtropfen lassen und in Stücke zupfen. Hälfte Tomatenmischung mit den Nüssen pürieren, Rest Tomatenmischung untermengen. Mit Chili, Essig, Agavendicksaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Romescogemüse auf einer Platte verteilen. Käse darauf verteilen. Mit Petersilie und Dukkah bestreuen. Mit 2 EL Öl beträufeln.

Zubereitungszeit ca. 45 Minuten

Pro Portion (bei 6) ca. 5 g KH, 12 g E, 25 g F, 330 kcal

TIPP: No-Carb-Crunch Marke Eigenbau

Für ein selbst gemachtes Dukkah 75 g gehackte Haselnüsse in einer Pfanne ohne Fett 2–3 Minuten rösten, herausnehmen. Je 1 EL Fenchelsamen und schwarze Pfefferkörner, je 1 TL Kreuz- und Schwarzkümmelsamen, je 2 EL Sonnenblumenkerne und Koriandersamen und ½ TL Anissamen ca. 3 Minuten in der heißen Pfanne rösten. Mit Nüssen mischen, grob mörsern oder im Blitzhacker hacken. Je 1 TL getrockneter Thymian und Chiliflocken, ½ TL edelsüßes Paprikapulver und 1½ TL Meersalzflocken untermischen und in sauberen Schraubgläsern aufbewahren.

fmg