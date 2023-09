In diesem Eintopfrezept köchelt alles, was es für hausgemachte Behaglichkeit braucht: Saftiges Hähnchen, würzige Chorizo und nicht zu wenig Gemüse

Im Original-Rezept steht eigentlich Kaninchen. Das gibt es in Andalusien bei jedem kleinen Dorfmetzger, hier bei uns ist das nicht ganz so leicht.

Daher nehmen wir für unser Rezept stattdessen ausgelöste Hähnchenkeulen. Die schmecken mindestens genauso köstlich, werden im Gegensatz zum mageren Kaninchenfleisch aber nicht so schnell trocken. Wenn Sie einen netten Metzger haben, löst er Ihnen das Fleisch sicher gerne vom Knochen. Haben Sie keinen netten, auch kein Problem: Dann verwenden Sie Hähnchenkeulen, die Sie am Gelenk in zwei Stücke teilen. Für Leserinnen und Leser, die immer wieder mal auf der Suche nach einem Rezept mit wenig Kohlenhydraten, aber viel Geschmack sind, ist dieser Schmortopf genau das Richtige, denn er hat nur 12 g KH pro Portion.

Andalusischer Hähnchen-Chorizo-Schmortopf

Zutaten für 4 Portionen:

1 rote Paprikaschote

1 grüne Paprikaschote

250 g Petersilienwurzeln

2 Zwiebeln

200 g Chorizo (spanische Paprikawurst)

2 TL Olivenöl

2 EL Tomatenmark

½ TL Cayennepfeffer

½ TL Zimtpulver

1 TL geräuchertes Paprikapulver

1 TL edelsüßes Paprikapulver

1½ TL gemahlener Kreuzkümmel

200 ml Gemüsebrühe

400 g stückige Tomaten (Dose)

Salz

3 Hähnchenkeulen (vom Metzger entbeint bzw. am Gelenk in 2 Stücke teilbar)

2 EL Ahornsirup

Abrieb von ca. ½ Bio-Orange

1 kleines Bund Petersilie

1 Paprika putzen, waschen und in Streifen schneiden. Petersilienwurzeln schälen, waschen und in Scheiben schneiden. Zwiebeln schälen und in dünne Spalten schneiden. Chorizo in Scheiben schneiden. 1 TL Öl in einem Topf erhitzen. Chorizo darin anbraten. Vorbereitetes Gemüse und Zwiebeln zufügen, 2–3 Minuten mitbraten. Tomatenmark und Gewürze einrühren und kurz anschwitzen. Mit Brühe und Tomaten ablöschen. Mit Salz würzen. Zugedeckt ca. 30 Minuten köcheln.

2 Hähnchenfleisch trocken tupfen und in große Stücke schneiden. Mit ½ TL Salz und Ahornsirup mischen. 1 TL Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen, Fleisch auf der Hautseite knusprig-braun braten, wenden und weitere 2–3 Minuten braten.

3 Etwas Orangenabrieb in den Eintopf rühren. Hähnchen mit der Hautseite nach oben daraufsetzen. Offen weitere ca. 5 Minuten köcheln. Petersilie waschen, trocken schütteln, hacken und darüberstreuen. Nach Belieben noch mit weiterer Orangenschale garniert servieren.

Zubereitungszeit ca. 1 Stunde

Pro Portion ca. 42 g E, 32 g F, 12 g KH, 530 kcal

