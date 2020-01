Essen. Guten Journalismus aus Ihrer Stadt und der Welt gibt es nicht umsonst. Warum unsere Redaktionen auf Erlöse aus Abos und Werbung angewiesen sind.

Warum guter Journalismus aus Ihrer Region Geld kostet

Wenn Sie früh morgens auf Ihr Smartphone schauen und die Website Ihrer Zeitung aufrufen, lesen Sie dort bereits das Wichtigste für den Start in den Tag: Gibt es eine besondere Wetterlage in Ihrer Region? Hat es einen schweren Unfall auf Ihrer Wegstrecke zur Arbeit gegeben und müssen Sie mit Staus rechnen? Was hat der Trainer von Schalke gestern am späten Abend noch nach dem wichtigen Bundesliga-Sieg gesagt? Welche Auswirkung hat die Entscheidung des US-Kongress für uns hier in Deutschland?

Stets aktuell rund um die Uhr

Mehr als 300 Redakteure im Ruhrgebiet, am Niederrhein und in Südwestfalen recherchieren und berichten über zentrale Entscheidungen und Ereignisse in Ihrem Ort und in Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. Sie informieren längst nicht mehr nur in der Zeitung. Zum Angebot auf den Websites und in den News-Apps Ihrer Zeitung gehören Liveticker, Videos, Fotostrecken, Infografiken und Hintergrundinformationen - stets aktuell an sieben Tagen in der Woche.

Ab fünf Uhr morgens recherchiert der Frühdienst, was Sie morgens für einen gut informierten Start in den Tag wissen müssen. Bis 24 Uhr behalten wir dann im Newsroom das Geschehen in der Welt und vor allem in unseren Städten für Sie im Blick.

Reporter vor Ort in Ihrer Stadt

Unsere Reporter sind immer dann im Einsatz und vor Ort, wenn etwas an Ihrem Wohnort passiert. Bei großen Nachrichtengeschehen berichten sie live, sie dokumentieren, ordnen ein und decken die Hintergründe auf.

Um Sie fortwährend informieren zu können, haben wir unsere Redaktionsabläufe komplett umgestellt. Es kostet Geld, ein solches ausgewogenes, journalistisches Angebot auch im Digitalen machen zu können. Die Tageszeitungen der Funke Mediengruppe in Nordrhein-Westfalen müssen die Einnahmen selbst erwirtschaften - anders als die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, die sich über Gebühren finanzieren.

Zwei Wege der Finanzierung

Die WAZ, die NRZ, die Westfalenpost und die Westfälische Rundschau finanzieren ihr Digitalangebot auf zwei Wegen: Seit April 2017 bieten die Tageszeitungen das Abo Plus für ihr digitales Informationsangebot an. Ein Großteil unserer Nachrichten sind Lesern mit diesem Abo vorbehalten.

Einen Teil der Einnahmen erlösen die Online-Angebote Ihrer Tageszeitung zudem durch Werbung. Ohne die Werbeformate könnten die Redaktionen Ihnen nicht das umfangreiche Angebot machen. Wichtig ist dabei, dass die Redaktion vollkommen unabhängig vom Anzeigenbereich arbeitet. Das heißt Werbetreibende haben keinerlei Einfluss auf Inhalt, Art und Umfang der Berichterstattung. Anzeigen werden klar als solche gekennzeichnet. Wir bitten um Verständnis, dass wir Nutzern eines Ad-Blockers nun einen Hinweis anzeigen und sie bitten, diesen für unsere Website zu deaktivieren. Es ist für unsere Redaktionen ein großes Problem, wenn Sie ein solches Tool nutzen.

Nachrichtenangebot im Abo

Einen Großteil der digitalen Werbeerlöse teilen sich allerdings die großen Plattformen wie Google und Facebook. Anders als manches Nachrichtenangebot, das Leser in ganz Deutschland findet, sind wir mit unserem lokalen und regionalen Nachrichten wesentlich darauf angewiesen, dass Nutzer unser Plus-Angebot ausprobieren und - wenn sie es dauerhaft nutzen - auch dafür zahlen.

Ohne digitale Abo- und Werbeeinnahmen haben die Tageszeitungen der Funke Mediengruppe Nordrhein-Westfalen keine Erlösquelle. Die Redaktionen möchten Ihnen aber gerne auch in Zukunft rund um die Uhr über alle wichtigen Ereignisse vor Ihrer Haustür und in der Welt berichten. Wenn Sie Fragen zu unserem digitalen Nachrichtenangebot haben, schreiben Sie mir gern!

Anne Krum,

Redaktionsleitung waz.de, nrz.de, wp.de und wr.de