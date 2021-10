Stagnation auf hohem Niveau: „NBA 2K22“ überzeugt erneut

Essen. Die Basketball-Saison in den USA läuft wieder. Und selbstverständlich gibt es passend dazu auch eine neue Version der Videospiel-Reihe „NBA 2K“.

Natürlich ist das Problem ein wenig hausgemacht. Seit Jahren haben die Programmierer von Visual Concepts mit „NBA 2K“ im Genre der Sportspiele Maßstäbe gesetzt. Das macht es immer schwieriger, Grafik und Spielbarkeit noch einmal zu verbessern. Erschwerend kommt dieses Mal hinzu, dass der Wow-Effekt durch die neue Konsolengeneration mittlerweile ein wenig verpufft ist.

So macht sich anfangs auch ein wenig Ernüchterung breit. Klar sieht die PS5-Version – zumindest auf dem Platz – wieder ein ganzes Stück besser aus als die PS4-Korbjagd. Vergleicht man die Next-Gen-Versionen allerdings mit denen aus dem Vorjahr, hat sich optisch nicht viel getan. Wobei man allerdings einmal mehr den Satz bemühen kann, dass das Spiel verdammt nah an einer TV-Übertragung ist und eine faszinierende Atmosphäre ins heimische Wohn- oder Kinderzimmer zaubert.

Es kommt aufs Timing an

Auf dem Court selbst hat sich da bei näherem Hinsehen schon mehr verändert. Das erst im vergangenen Jahr eingeführte Zielen des Wurfes mit dem Analogstick ist schon wieder Geschichte. In „NBA 2K22“ ist bei Sprungwürfen ausschließlich das richtige Timing gefragt. Und die Defensive muss dichter heran an die Angreifer, sonst wird fast jeder Wurf zum Treffer. Der neue Ausdauerbalken verlangt mehr Fingerspitzengefühl, denn je kleiner er ist, umso schwieriger wird der Wurf. Was dazu führt, dass es weniger auf Einzelleistungen ankommt, sondern mehr auf die Teamleistung. Verkürzt gesagt: „NBA 2K22“ wird wieder eine Spur realistischer.

NBA: Alles Wichtige zum Saisonstart Mittwochnacht NBA- Alles Wichtige zum Saisonstart Mittwochnacht

Wie im Vorjahr kann man das auch bei Spielen in der WNBA feststellen, in der man mit den Frauenteams Nordamerikas auf Korbjagd geht. Was übrigens ein wenig wie ein „Zurück zu den Basketball-Wurzeln“-Modus wirkt, weil es dort die alle anderen überstrahlenden Superstars kaum gibt.

Deutlich verbesserter Karrieremodus

Aber natürlich gibt es auch wieder ein virtuelles Leben neben dem Platz. Neben den Spielmodi „Meine Karriere“ und „Mein Team“ kann man mehrere Spielzeiten mit einem NBA- oder WNBA-Team absolvieren oder als „General Manager“ eine Mannschaft aufbauen und zur Meisterschaft führen. An der Karriere hat Visual Concepts noch einmal ordentlich geschraubt. In der Next-Gen-Welt startet man in einer virtuellen Stadt, die trotz 4K-Auflösung optisch zwar wie eine Reise in die Vergangenheit wirkt, in der man allerdings schnell andere reale Spieler trifft und in der viele Aufgaben, aber auch Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten auf einen warten. Da weht dann hier und da sogar ein Hauch Rollenspiel über den Platz. Das eigentliche Ziel hat sich natürlich nicht geändert: Superstar der NBA werden.

Wer allerdings nicht bereit ist, dafür die Kreditkarte zu zücken, um die Fähigkeiten seines Jungprofis per Mikrotransaktion zügig zu steigern, der muss entweder viel Zeit mitbringen, um seinen Spieler von Hand zu trainieren oder damit leben, dass er seine virtuellen Einsatzzeiten in Minuten an den Fingern einer Hand abzählen kann. Nein, das ist nicht schön, aber solange die Käufer in ausreichender Zahl da mitspielen, dürfte sich wenig ändern. Aufregen bringt also nichts.

Auch ohne Mikrotransaktionen stundenlanger Spielspaß

Wer einfach nur mit seinem Lieblingsteam in einer neuen Saison antreten will, muss sich um Mikrotransaktionen ohnehin nicht großartig kümmern. Er bekommt einmal mehr Unterhaltung für viele Monate. Aber selbst für diese Zielgruppe wird sich Publisher 2K Sports über kurz oder lang etwas einfallen lassen müssen. Denn technisch schöpft das Spiel die Möglichkeiten der neuen Konsolen bei weitem nicht aus. Sollte sich das nicht ändern, wird es irgendwann auch nicht mehr helfen, dass es mittlerweile die einzige Basketball-Simulation auf dem Markt ist.

>>> Die Infos zum Spiel

Systeme: „NBA 2K22“ von Visual Concepts und 2K Games ist für Windows-PCs, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch erhältlich.

Das Spiel ist von der USK ab zwölf Jahren freigegeben und kostet je nach Plattform zwischen 50 und 70 €. Für iOS-Smartphones und -Tablets gibt es zudem eine in Spielmodi und Grafik abgespeckte „Arcade“-Version im Rahmen des „Apple Arcade“-Monatsabos.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Digital