Seltene Luxus-Schlitten gilt es in „Forza Horizon 5“ zum Sieg zu steuern.

Games “Forza Horizon 5“: So gut sah Mexiko auf Konsole nie aus

Essen. Das neue Action-Rennspiel für Xbox und Windows-PC punktet mit grafischem Hochglanz, verbessertem Fahrverhalten und vielen Tuning-Optionen.

Colorado, das italienisch-französische Grenzgebiet, Großbritannien und Australien – das ist nicht die Liste aufgrund von Corona verpasster Urlaubsziele, sondern die der bisherigen Austragungsorte der Microsoft-Rennspielserie „Forza Horizon“. Mit dem fünften Teil gesellt sich nun Mexiko dazu, nach zwei Linksverkehr-Ländern herrscht nun also wieder Rechtsverkehr.

Doch Straßenregeln werden in den Forza-Titeln eher lax gehandhabt, denn anders als im echten Leben wird man hier für das möglichst rasante Durchfahren einer Radaranlage sogar noch belohnt. Wie bei den Vorgängern geht es auch dieses Mal darum, ein Musikfestival auszurichten, das PS-Verrückte aus aller Welt anlocken soll. Mithilfe von Rennen, Drifteinlagen, waghalsigen Sprüngen, dem Auffinden von in Scheunen vergessenen Autos oder dem Fotografieren von seltenen Luxus-Schlitten erarbeitet sich die Spielerin oder der Spieler Punkte. Diese können für die Erweiterung des Festivals und die Errichtung neuer Außenposten eingesetzt werden.

“Forza Horizon 5“: Verschiedenste Umwelt-Bedingungen

Die neuen Außenposten haben jeweils ein spezielles Thema, etwa Straßenrennen oder Querfeldein-Wettbewerbe. Besonders imposant ist dabei, wie abwechslungsreich das virtuelle Mexiko gestaltet wurde: Sandstürme, ein aktiver Vulkan, Wüstenabschnitte und kleinere Dörfer sorgen für eine äußerst lebendige Spielewelt, die dazu grafisch auch noch ungemein beeindruckend ist.

Schon die Vorgänger schafften es, jeweils die Messlatte optisch ein wenig höher zu legen, doch was „Forza Horizon 5“ in Sachen Detailreichtum – sowohl bei den Fahrzeugen als auch bei der Umgebung – und Weitsicht bietet, ist faszinierend. Natürlich sieht das Spiel auf leistungsfähigen PCs und den neuen Konsolen Xbox Series S und X erheblich besser aus, aber selbst auf der mittlerweile mehr als sieben Jahre alten Xbox One läuft der Titel noch erstaunlich gut.

Keine Simulation

Auch das Fahrverhalten und die Tuning-Möglichkeiten der mehr als 500 im Spiel erhältlichen Autos wurde gegenüber den Vorgängern verbessert. Absoluten Realismus bei der Steuerung gibt es nicht, das bleibt den Titeln der auf Streckenrennen spezialisierten Serie „Forza Motorsport“ und Rennsimulationen wie „iRacing“ vorbehalten, dennoch sind die Fahrzeuge in Sachen Traktion, Handling und Über-/Untersteuern deutlich feinfühliger als bei den vorherigen Teilen. Auch die musikalische Untermalung ist wieder hervorragend gelungen, bei den sechs Radiostationen im Spiel ist von EDM über Rock bis Klassik eine große Spanne vertreten.

Die Modelle der Fahrzeuge sehen täuschend echt aus. Foto: xbox / Microsoft

Also alles perfekt? Nicht ganz, ein paar Kratzer hat auch dieses Spiel im virtuellen Lack. Zum Beispiel die wackelige Online-Verbindung, die häufig dazu führte, dass Spielerinnen und Spieler nicht übers Internet mit Freundinnen und Freunden spielen konnten. Auch die Computer-Kontrahenten sind ein wenig unausgegoren, je nach Schwierigkeitsgrad sind sie deutlich langsamer oder viel zu schnell.

Fazit: Eines der besten Spiele für die Xbox

Doch trüben diese Mankos den Spielspaß nur unerheblich. Zu groß ist die Freude, die riesige Karte zu erkunden und immer wieder neue Herausforderungen zu entdecken. Und wem die nicht reichen, der kann mittels eines Editors selbst kreativ werden, neue Kurse kreieren und diese auch anderen Spielern zur Verfügung stellen. Mit „Forza Horizon 5“ hat das Entwicklungsstudio „Playground Games“ einen Titel geschaffen, der nicht nur aufgrund der optischen Opulenz zu den besten Spielen für die Xbox-Plattform gehört.

>>> INFO: „Forza Horizon 5“

„Forza Horizon 5“ ist erhältlich für Xbox One, Series S/X und Windows-PCs.

Je nach Edition kostet der ­Titel zwischen ca. 60 und 100 Euro. Die USK hat das Spiel ab sechs Jahren freigegeben.

