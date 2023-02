„Forspoken“ - ein nicht ganz geglücktes Projekt

In „Forspoken“ findet sich Protagonistin Frey statt in New York plötzlich in dem mittelalterlichen Königreich Athia wieder.

Essen. Das neue Videospiel „Forspoken“ sorgte einst als PS5-Technik-Demo für Furore. Das fertige Spiel offenbart leider einige Schwächen.

Mit „Project Athia“ hat Sony 2020 einige der Vorzüge der Playstation 5 demonstriert: Detaillierte Oberflächen-Texturen, praktisch keine Ladezeiten zwischen Abschnitten und hohe Auflösung waren ein vielversprechender Fingerzeig für die neue Konsolengeneration. Aus der Technik-Demo wurde später das Spiel „Forspoken“ von SquareEnix, das nun für PS5 und PCs erschienen ist.Dieser Test klärt nun, ob „Forspoken“ das Zeug zum Referenztitel hat..

Der erste Eindruck ist zumindest schon mal vielversprechend. Man übernimmt die Kontrolle über Alfre „Frey“ Holland, einer jungen Afro-Amerikanerin, die von einer New Yorker Straßengang erpresst wird. Da sie für diese Autos klauen soll, kommt sie immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Sie plant, den Big Apple zu verlassen, doch die Gang macht ihr einen Strich durch die Rechnung, indem sie ihre Wohnung samt des darin befindlichen Bargelds, das Frey für einen Neustart gespart hatte, in Brand setzt. Verzweifelt geht Frey zur Holland Bridge, wo sie einst als Säugling ausgesetzt wurde. Hier sieht sie plötzlich einen goldenen Schweif, dem sie in ein verlassenes Gebäude folgt. Dort findet sie einen Armreif, den sie anprobiert und ehe sie sich versieht, findet sich Frey in einer mittelalterlichen Welt wieder. Dabei handelt es sich um das Königreich Athia, teilt ihr zumindest der Armreif mit.

Der PS5-Controller spricht mit dem Spieler

Dieser kann nämlich überraschenderweise sprechen und als sei das nicht schon genug, er ist auch noch furchtbar überheblich und altklug dabei. Die Interaktion zwischen Frey und dem Reif ist einer der Höhepunkte der Spiele und ist auch technisch toll umgesetzt, zumindest auf der Playstation 5. Denn dank des in dem PS5-Controller integrierten Lautsprechers kommt die Stimme des Armreifs unmittelbar aus dem Spielgerät.

Frey verfügt plötzlich über magische Kräfte. Foto: Square Enix

Athia wird nicht nur von Drachen heimgesucht, sondern es liegt offenbar auch eine Art Fluch über dem Reich. Manche der Bewohner sehen in dem mysteriösen Neuankömmling Frey die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, andere befürchten, dass sie Teil der Bedrohung ist. So wird unsere Protagonistin erstmal in den Knast geworfen, aus dem sie sich aber dank der Hilfe einer Bewohnerin Athias befreien kann.

Nach der Befreiung kann Frey sich in Athia bewegen, auch wenn sie aufpassen muss, nicht von Wachen entdeckt zu werden, zumindest innerhalb der Stadt Cipal. Außerhalb der Stadtmauern kann sich Frey jedoch frei bewegen und dabei auch eine ihrer neuen Fähigkeiten einsetzen: Unsere Protagonistin kann sich nämlich blitzschnell bewegen und dank ihrer Parkour-Fähigkeiten auch hohe Gebäude oder Steilwände mühelos erklimmen. Diese Erkundung der Spielwelt im Sauseschritt ist der beste Teil von„Forspoken“, leider halten weder die Missionsstruktur noch die Kampfsequenzen dort mit.

Zu viele überflüssige Nebenmissionen

Leider sind die Entwickler von Luminous Productions Falle getappt, sehr viele Nebenmissionen zu integrieren, die wie reiner Füllstoff wirken – ein für Open-World-Titel häufiges Manko. Gerade Ubisoft-Spiele sind mittlerweile berüchtigt dafür. Auch bei „Forspoken“ wirken etliche Aufgaben überflüssig, weniger wäre hier mehr gewesen.

Die Kampfsequenzen wirken zunächst bombastisch und auch das System mit mehreren magischen Fähigkeiten macht anfangs Spaß. Doch bedauerlicherweise hat man schnell das Repertoire an Angriffsmöglichkeiten erschöpft, hier wäre mehr Variation im Laufe des Titels wünschenswert gewesen.

Positiv hervorzuheben an „Forspoken“ ist Frey. Zwar wirken die Dialoge manchmal zu verkrampft auf Jugendsprache getrimmt, aber es ist erfrischend, eine Protagonistin zu haben, in deren Welt nicht alles heil und makellos ist. Frey ist eine Kämpferin und diese Linie zieht das Spiel auch durch.

Optisch weiß „Forspoken“ größtenteils zu gefallen, allerdings hakt die Bildrate ab und an deutlich. Foto: Square Enix

Leider ist die Technik aber an vielen Stellen alles andere als sattelfest. Es gibt mehrere Grafik-Modi, die den Fokus entweder auf flüssigere Darstellung oder auf höhere Auflösung legen, doch allen ist gemein, dass es zwischendurch immer mal wieder ruckelt und hakt. Das ist bei einem Spiel, das so auf Geschwindigkeit ausgelegt ist, besonders nervig. Auch das Zielsystem bei mehreren Feinden funktioniert nicht immer reibungslos, was ab und an zu frustrierenden Momenten führt.

„Forspoken“ ist unterhaltsam, schöpft aber sein Potenzial nicht vollends aus

Insgesamt ist „Forspoken“ ein unterhaltsamer Titel geworden, der leider spielerisch zu wenig macht, um aus der Masse der wirklich guten Action-Rollenspiele, die es für die Playstation 5 gibt, hervorzustechen. Das ist bedauerlich, denn Protagonisten Frey und die Welt von Athia sind sehr gut gelungen. Für Fans des Genres lohnt es sich aber dennoch, den Titel trotz der Schwächen einmal näher anzuschauen. Da es sowohl für die PS5 als auch für den PC (im Epic Games Store) eine Demo gibt, ist die Hürde für das Anspielen auch denkbar gering.

„Forspoken“ wurde von Luminous Productions entwickelt und ist für Playstation 5 und Windows-PCs erhältlich. Je nach Edition kostet das Spiel zwischen 70 und 100 Euro. Die USK hat den Titel für Spielerinnen und Spieler ab 16 Jahren freigegeben.

