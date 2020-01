Dieses Wetter: Wann wird es mal wieder richtig Winter?

Das satte Knirschen unter den Sohlen beim Stapfen über den frisch verschneiten Bürgersteig. Füße, die sich wie eisige Klumpen anfühlen. Der gerade noch erreichte Linienbus, in dessen Wärme die kribbelnden Hände kurz auftauen können. Früher gehörten solche Erfahrungen wie selbstverständlich zum Winter. Wir beschwerten uns vielleicht beim Sitznachbarn im Bus über das grauslich kalte Wetter und lächelten dann beide in solidarischem Einverständnis.

Inzwischen allerdings kommt es immer seltener vor, dass wir im Winter frieren – von Schnee und Eis ganz zu schweigen. Und der Schlitten bleibt im Keller. In diesem Jahr sind November, Dezember und ein Großteil des Januars im deutschen Flachland bisher vergangen, ohne dass eine einzige weiße Flocke den Boden berührt hätte. Laut Wettervorhersage werden in Düsseldorf in der kommenden Woche Höchsttemperaturen zwischen vier und acht Grad erwartet. Die Frage, die Rudi Carrell 1975 für seinen Gassenhauer stellte, müsste also eigentlich längst heißen: „Wann wird’s mal wieder richtig Winter?“

Oben weiß, unten Matsche. Ja so sah es im Januar 1989 aus. Foto: Fritz Rust / picture alliance

Glaubt man dem Bonner Meteorologen Karsten Brandt, dann können wir darauf lange warten: „Der deutsche, klassische Winter ist im Grunde tot“. Es komme inzwischen statistisch nur noch etwa alle zehn Jahre zu einem Winter mit anhaltenden Minustemperaturen, Schneefall und zugefrorenen Gewässern. Schuld sei die globale Erwärmung, die mit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert begonnen hat. „Wahrscheinlich werden künftig typische Winteraktivitäten wie Rodeln ganzen Generationen fremd bleiben.“ Stattdessen werde es immer häufiger vorkommen, dass wir selbst im Januar von Mückenstichen und Heuschnupfen geplagt werden. Zugvögel verlassen Deutschland inzwischen immer seltener, die Temperaturen sind ihnen auch hierzulande kuschlig genug. Bäume und Pflanzen beginnen Tage oder sogar Wochen zu früh zu blühen.

1914 machte man noch Spaziergänge auf dem zugefrorenen Rhein

Geradezu surreal mutet angesichts solcher Phänomene eine Momentaufnahme aus dem Jahr 1914 an: Die Damen in langen Kleidern und Mänteln, die Herren mit Hut und Schnauzbart, so flanieren sie unter der Oberkasseler Brücke über den gefrorenen Rhein. Nur gute 100 Jahre später ist es dagegen schon ein seltener Grund zur Freude, wenn wir endlich mal wieder auf einem Parkteich Schlittschuh laufen können.

An den letzten Winter, in dem man über den gefrorenen Rhein spazieren konnte, dürften sich auch heute noch einige Menschen erinnern. Im Januar und Februar 1963 maß die Eisdecke nach mehreren Wochen Minusgraden mehrere Dezimeter und war für warm eingepackte Kölner und Düsseldorfer bei sonnigem Wetter eine willkommene Abkürzung in die Stadt. Mit dem Winter 1962/63 endete in Deutschland eine rund 30-jährige Kaltphase, wie Karsten Brandt erklärt. Die Klimaerwärmung vollziehe sich schließlich nicht linear, sondern sei immer wieder auch von kälteren Perioden durchbrochen. Ab den 1930ern­ bis Ende der 1960er waren die Winter häufig besonders kalt, weil der Golfstrom in dieser Zeit schwächer war, zudem sei immer wieder eine sogenannte blockierende Hochdrucklage eingetreten.

Zugreisende saßen in Bahnhofshallen fest

Eine solche Hochdrucklage schaffte es zuletzt im Januar 2012 den Alltag lahmzulegen. Damals war die Elbe ab Magdeburg abwärts wegen Vereisung unbefahrbar und aufgrund starken Eisgangs auf der Nordsee konnte die Insel Spiekeroog nur noch aus der Luft versorgt werden. Zugreisende saßen in Bahnhofshallen auf ihren Koffern, während die Anzeigentafeln immer höhere Verspätungen vermeldeten.

Schaffen es Rettungsdienste, Streusalz und Wärmehallen für Wohnungslose heutzutage die Folgen solcher Kälteeinbrüche einzudämmen, waren sie für frühere Generationen oft verheerend. In vergangenen Jahrhunderten waren besonders kalte Winter, auch aufgrund der Ernteausfälle, immer wieder Grund für viele Hunderttausende an Todesfällen. Der Winter war damals eine Zeit, in der die Menschen Gemeinschaften bildeten, wie es der Wissenschaftsjournalist Bernd Brunner in seinem Buch „Als die Winter noch Winter waren“ beschreibt: „Der Spätherbst war bis dahin der letzte Zeitpunkt, um noch für Nachschub an Brennholz zu sorgen.“ Es sei die Zeit gewesen, in der Tiere geschlachtet und ihr Fleisch mit Salz oder im Rauch haltbar gemacht wurden.

Die Strapazen, die der Winter mit sich brachte, hätten den Zusammenhalt gefestigt, da die Menschen die Kälte allein nicht überleben konnten: „Man arbeitete an etwas, das man schließlich doch gemeinsam bewältigte, und davon konnte man sich dann noch lange erzählen.“ Gerade wegen seiner Härte sei der Winter schön gewesen, schreibt Brunner. Die kalten Monate seien auch die Zeit der geistigen Beschäftigung gewesen: Nach getaner Arbeit saß man in der warmen Stube hinter eisblumenverzierten Fensterscheiben, nähte, bastelte und besprach den Alltag. „Kinder konnten nun ungestörter lernen, im Sommer war wegen der Feldarbeiten keine Zeit dafür geblieben.“

Zeit zur inneren Einkehr ist wichtig für den Menschen

Vieles von dem, was Brunner in seinem Buch beschreibt, gilt nach wie vor. Der Winter ist für Schüler und Studenten in der Regel eine arbeitsreiche Phase, ausgeruht wird sich eher in den warmen Sommermonaten. Kaltes Wetter scheint zudem auch heute noch den Gemeinschaftssinn vieler Menschen zu wecken. In den Wintermonaten spenden laut Studien am meisten Menschen Geld oder Kleidung für wohltätige Zwecke.

Was aber macht es mit einer Gesellschaft, wenn diese Phase der Solidarität, der geistigen Konzentration und Reflektion allmählich wegfällt? Täte es nicht vielen Menschen gerade im aktuell weltweit so aufgeheizten politischen Klima gut, mal wieder innezuhalten und nachzudenken? Und wäre die Welt nicht ohnehin eine friedlichere, wenn wir wieder öfter rodeln gingen? Der Kulturwissenschaftler Nico Stehr, Autor des Buchs „Gesellschaft und Klima“, hält solche Überlegungen für verfrüht. Bisher sei der Winter noch ein weitgehend fester, zuverlässiger Bestandteil der Gesellschaftskultur auf der nördlichen Halbkugel. „Kommt es aber häufiger zu dem, was man einen milden Winter nennt, wird unser Vertrauen in die bisherige Normalität des Klimas zunehmend in Frage gestellt.“ Milde Winter könnten also die Bereitschaft steigern, sich über die Klimaveränderung Gedanken zu machen, so Stehr .

Der Rhein ist weit davon entfernt, zuzufrieren

Im Winter 2013/14 etwa war der Rhein so weit davon entfernt zuzufrieren wie selten zuvor. In ganz Nordrhein-Westfalen war es so warm, dass die Streusalzlager vieler Städte nahezu unangetastet blieben. Die Abfallwirtschaftsbetriebe Köln etwa hatten 6000 Tonnen Salz eingelagert, verbrauchten aber nur 50 davon. In Essen wurden von 5500 Tonnen Salz 250 Kilogramm gestreut – eine Prise sozusagen.

Für den Meteorologen Karsten Brandt ist das eine Bestätigung des Trends, den er und seine Berufskollegen seit Langem beobachten: „Wir hatten im Ruhrgebiet in den vergangenen zehn Jahren durchschnittlich fünf bis sechs Schneetage im Jahr“, sagt Brandt. „In den 1950ern waren es noch 15 bis 20 Tage.“ Der Winter, so er denn als solcher erkennbar daherkomme, habe darum heutzutage einen gewissen „Eventcharakter“ angenommen, sagt Brandt. „Wenn ein Mal in zehn Jahren der Schnee im deutschen Flachland liegen bleibt, dann ist das für viele regelrecht ein Grund zum Feiern.“ Wann es mal wieder so weit sein wird, kann der Meteorologe nicht vorhersagen. Nur so viel: Diesen Winter können wir den Schlitten vermutlich getrost im Keller lassen ...

