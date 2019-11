Regen, Starkregen, Dauerregen? So heißt das, was da runterkommt

Berlin. In Deutschland kommt es zu immer mehr Starkregen. Doch die Hälfte der Deutschen ist nicht dagegen versichert. Das muss man wissen.

Die Katastrophe kam unerwartet: Es regnete wie aus Kübeln am 1. Juni 2016 im niederbayrischen Simbach am Inn. Was folgte, war eine Kettenreaktion, die fünf Menschen das Leben kostete und die Stadt verwüstete. Zwei Bäche wurden durch den Regen zu Fluten, rissen Straßen mit sich, spülten Schlamm und Unrat in die Keller – und ließen die Häuser für ihre Bewohner zur Gefahr werden.