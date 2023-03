Der Bundestag hat das Gesetz zur Einführung des Deutschlandtickets beschlossen. Käufer können ab Mai für 49 Euro pro Monat bundesweit den Nahverkehr nutzen - mit einer speziellen App oder einer Chipkarte. Besonders attraktiv ist das Ticket für Menschen in großen Ballungszentren.

49-Euro-Ticket Was man zum Verkaufsstart des Deutschlandtickets wissen muss

Berlin Wer verkauft das Deutschlandticket und wann kann man es bekommen? Wo gilt das Ticket und darf mein Hund mitfahren? Hier die Übersicht.

Nachdem auch der Bundesrat der Finanzierung zugestimmt hat, ist der Weg für das neue Deutschlandticket frei. Hier erfahren Sie, wo das Ticket erhältlich ist und was es sonst zu beachten gilt.

Wie viel kostet das Deutschlandticket?

In der Regel kostet das Deutschlandticket 49 Euro im Monat. Das Ticket gibt es nur als Abonnement, welches monatlich gekündigt werden kann.

Wo kann ich mit dem 49-Euro-Ticket fahren?

Das Deutschlandticket gilt für beliebig viele Fahrten mit dem öffentlichen Personennahverkehr bundesweit, also Bussen, S-Bahnen, Trambahnen, U-Bahnen und im Regionalverkehr. Bei welchem Verkehrsunternehmen das Ticket gekauft wurde, spielt dabei keine Rolle. Lesen Sie dazu auch: Deutschlandticket: Wo es gilt und welche Ausnahmen es gibt

Wo kann das Deutschlandticket gekauft werden?

Das Deutschlandticket kann laut der Deutschen Bahn ab dem 3. April persönlich in allen DB Reisezentren erworben werden. Online bietet die Bahn das Ticket auf bahn.de und in der App DB Navigator an. Ob Sie das Ticket auch bei ihrem regionalen Verkehrsunternehmen kaufen können, lesen Sie hier: Deutschlandticket: Wo man die Fahrkarte kaufen kann

Ist das Deutschlandticket auf andere Personen übertragbar?

Nein. Das 49-Euro-Ticket ist eine personalisierte Fahrkarte. Sie hat einen Namenseintrag und ist auch nur in Kombination mit einem Lichtbildausweis, etwa dem Personalausweis, gültig. Dieser muss bei einer Fahrkartenkontrolle vorgezeigt werden können.

Können Kinder beim 49-Euro-Ticket kostenlos mitfahren?

Nicht alle Kinder. Bis zum sechsten Lebensjahr können Kinder umsonst mitfahren. Kinder ab sechs Jahren brauchen eine eigene Fahrkarte.

Können Hunde und Fahrräder beim Deutschlandticket kostenlos mitfahren?

Das ist je nach Verkehrsverbund unterschiedlich geregelt. Grundsätzlich gilt: Darf der Hund in Ihrem Tarifgebiet umsonst mitfahren, gilt das auch für das Deutschlandticket. In der Regel werden Nutzer aber wohl ein zusätzliches Ticket lösen müssen. Eine Übersicht finden Sie auf der Webseite der Bahn unter der Rubrik Infos&Services. Mehr zu den Einzelheiten lesen Sie hier: Deutschlandticket: Darf ich meinen Hund kostenfrei mitnehmen?

Bleiben bestehende Abos oder ein Jobticket bestehen oder muss ich jetzt wechseln?

Beim Jobticket läuft der Wechsel über den Arbeitgeber. Unternehmen können das Deutschlandticket als Jobticket ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Wenn sie mindestens 25 Prozent des Ticketpreises übernehmen, gibt es fünf Prozent Rabatt oben drauf.

Die Deutsche Bahn meldet zudem, das Abo-Kunden bereits informiert worden seien und selbst entscheiden können, ob das bestehende Abo weiterläuft oder ein Wechsel ins Deutschlandticket erfolgen soll. Der Wechsel kann dabei einfach online vollzogen werden.

