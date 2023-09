Sie stehen an der Supermarktkasse und wollen zahlen – doch Ihre Karte wird nicht zur Kartenzahlung akzeptiert: Immer mehr Besitzerinnen und Besitzer von Debitkarten melden derartige Probleme. Und das, obwohl der Hybrid aus Giro- und Kreditkarte immer beliebter wird.

Wie Sascha Straub von der Bayerischen Verbraucherzentrale auf Anfrage des "Bayerischen Rundfunks" (BR24) erläutert, gehen offenbar regelmäßig Beschwerden ein. Demnach gebe es "immer noch genügend Kassenterminals, wo das Zahlen mit diesen Karten nicht möglich ist" – darunter Supermärkte, Tankstellen, sogar Hotels.

Probleme hätten demnach vor allem Kundinnen und Kunden von Direktbanken, die kostenlos Debitkarten als Ersatz für die auslaufende Girocard mit Maestro-Funktion bekommen haben. Vor allem Nutzerinnen und Nutzer von "reinen Debitkarten von Visa und Mastercard" könnten diese nur eingeschränkt einsetzen: Die Karte der internationalen Zahlungsdienstleister würden in Deutschland nicht von allen Händlern akzeptiert.

Straub zufolge sollen zwischen Februar und Juli dieses Jahres 1700 Beschwerden über die Debitkarten von Visa und Mastercard eingegangen sein. Dabei handelte es sich vor allem und Debitkarten folgender Anbieter:

Warum zahlreiche Händler verschiedener Branchen Zahlungsabschlüsse mit Debitkarten verweigern, erklärt Straub folgendermaßen: Im Gegensatz zu den "unglaublich günstigen" Transaktionen mit Girokarten werden für Debitkarten offenbar deutlich höhere Gebühren verlangt.

In einer Pressemitteilung erklärte selbst der Handelsverband Deutschland (HDE), dass die Kartenzahlung mit Debitkarten der internationalen Zahlungsdienstleister "bis zu viermal höhere Kosten" verursachen kann. Das sei auf die wachsende Anzahl von Debitkarten der internationalen Anbieter im Markt zurückzuführen. Lesen Sie auch: Debitkarten: Warum manche Bank den Kunden zu viel verspricht

Dementsprechend rät Straub im Gespräch mit BR24: Verbraucherinnen und Verbraucher, die eine reine Debitkarte von Mastercard oder Visa haben, sollten "vorsorglich immer Bargeld mit sich führen." Zumindest so lange, bis das Zahlen mit den Debitkarten nicht mehr mit erhöhten Kosten für Händler verbunden ist.

Da bisher keine Girocard existiert, die sowohl im Internet als auch international voll einsatzfähig ist, seien Menschen eben noch auf eine "Mischung aus Debitcard, Kreditkarte, E-Geld (zum Beispiel PayPal) und Bargeld" angewiesen.

Die verhältnismäßig neuen Debitkarten von Mastercard und Visa, welche bislang vor allem Kreditkarten angeboten hatten, stellen funktionell gesehen einen Hybrid aus Kredit- und Girokarte dar.

So ist die Debitkarte wie auch die Kreditkarte im Ausland voll einsatzfähig. Allerdings werden die fälligen Beträge wie bei der Girocard direkt vom Konto eingezogen – und nicht erst am Monatsende wie bei Kreditkarten.

Laut "Spiegel" seien in Deutschland rund 14 Millionen Debitkarten von Visa in Umlauf. BR24 zufolge bleibt die Girocard von Banken und Sparkassen allerdings das bundesweit beliebteste Zahlungsmittel. (day)

Kostenfreie Kreditkarten sind Kreditkarten, bei denen keine Jahresgebühr anfällt. Sie bieten die Möglichkeit, bargeldlos zu bezahlen und Geld abzuheben, ohne dass jährliche Kosten anfallen.

Ja, in der Regel fallen bei kostenfreien Kreditkarten keine Jahresgebühren an. Allerdings könnten dennoch Gebühren für bestimmte Dienstleistungen wie Geldabhebungen im Ausland, Ersatzkarten oder Ratenzahlungen anfallen. Es ist wichtig, die Gebührenordnung des jeweiligen Kartenanbieters zu überprüfen.

Kostenfreie Kreditkarten bieten viele Vorteile – dazu zählen:

Ja, es können Einschränkungen gelten. Zum Beispiel könnten Kreditlimits niedriger sein als bei kostenpflichtigen Karten. Auch könnten die angebotenen Bonusprogramme oder Versicherungsleistungen begrenzter sein.

Ja, kostenpflichtige Kreditkarten bieten oft erweiterte Leistungen wie höhere Kreditlimits, umfassendere Versicherungsangebote und exklusive Bonusprogramme. Es kommt darauf an, welche Leistungen Ihnen wichtig sind und ob Sie bereit sind, dafür eine Jahresgebühr zu zahlen.

Normalerweise können Sie online einen Antrag auf eine kostenfreie Kreditkarte bei der ausgewählten Bank oder dem Kartenanbieter stellen. Sie müssen oft persönliche und finanzielle Informationen angeben, um Ihre Bonität zu überprüfen.

Eine Debitkarte ist mit Ihrem Bankkonto verbunden und verwendet Ihr vorhandenes Guthaben, während eine Kreditkarte Kredit von der Bank leiht, den Sie später zurückzahlen müssen. Debitkarten verhindern, dass Sie Schulden ansammeln, während Kreditkarten Kreditmöglichkeiten bieten.

Wenn Sie Ihre Kreditkartenschulden nicht rechtzeitig begleichen können, werden hohe Zinsen fällig, und Ihre Kreditwürdigkeit könnte negativ beeinflusst werden. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit Ihrer Bank in Verbindung zu setzen und nach Lösungen zu suchen – wie beispielsweise Ratenzahlungen.

