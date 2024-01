Berlin Nährstoffe versorgen unseren Körper mit Energie und sind für ihn unverzichtbar. Der Bedarf kann allerdings unterschiedlich ausfallen.

Für eine gesunde Ernährung benötigt der menschliche Körper verschiedene Nährstoffe. So versorgen wir uns über den Tag mit ausreichend Energie. Die Nährstoffe erhalten wir über die Nahrung, die wir täglich zu uns nehmen. Die dadurch entstandene Energie wird nicht nur für unsere täglichen Aktivitäten im Alltag, sondern auch für verschiedene körperliche Funktionen benötigt, wie zum Beispiel Zellaufbau. Ausreichend und richtig verteilte Nährstoffe sind somit eine Grundlage für die Gesundheit.

Welche Nährstoffe brauche ich?

Die drei Hauptnährstoffe sind Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Dabei handelt es sich um Makronährstoffe, die dem Körper vorrangig als Energielieferant dienen.

Kohlenhydrate unterteilen sich in zwei Kategorien. Die Mehrfachzucker finden sich in Form von Stärke vorrangig in Mehl und in mehlhaltigen Produkten, wie Brot und Nudeln, aber auch in Kartoffeln und Reis. Als Einfachzucker finden sich Kohlenhydrate in gesüßten Lebensmitteln und Früchten. Süßungsmittel gehören nicht zu den Kohlenhydraten und bieten auch keine Nährstoffe.

Früchte, wie zum Beispiel Beeren, liefern dem Körper wichtige Kohlenhydrate. Foto: Unbekannt / IMAGO / blickwinkel

Welche Funktionen haben Nährstoffe für den Körper?

Kohlenhydrate sind die Energiequelle Nummer Eins für Muskulatur und Gehirn. Sie gehören zu den wichtigsten Energielieferanten der Nährstoffe. Sie sollten den größten Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung bieten.

Nüsse sind hervorragende Lieferanten für Fette, die der Körper benötigt. Foto: Unbekannt / ZWILLING

Diese Makronährstoffe versorgen den Körper rund um die Uhr mit Energie. Im Verdauungstrakt werden die Stoffe aufgespalten. Von dort aus werden sie über das Blut im Körper verteilt und in den Körperzellen verbraucht. Die Energie, die diese Stoffe liefern, lässt sich in Kilokalorien (kcal) oder Kilojoule (kJ) messen. Ein Gramm Fett liefert 9 kcal oder 37 kJ, ein Gramm Kohlenhydrate liefert so viel wie ein Gramm Eiweiß, nämlich 4 kcal oder 17 kJ.

Wichtige Nährstoffe: Wovon ist der Energiebedarf abhängig?

Alter: Im Laufe des Lebens ändert sich der Kalorienbedarf eines Menschen. Kinder, Jugendliche, Schwangere und Stillende benötigen grundsätzlich mehr Energie, um den Körper aufzubauen. Im Alter sinkt dieser Energiebedarf, da Körperfunktionen langsamer ablaufen. Wer mit zunehmenden Alter seine Essgewohnheiten nicht anpasst, kann schneller zunehmen.

Zusammensetzen sollte sich die Nährstoffzufuhr allerdings aus ähnlich großen Teilen. Den größten Teil nehmen dabei die Kohlenhydrate ein, die mehr als die Hälfte des täglichen Energiebedarfs abdecken sollten. An zweiter Stelle stehen die Fette und den kleinsten Anteil übernehmen die Eiweiße.

