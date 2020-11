In der Berichterstattung über Corona verwenden Experten und Politiker viele Fremdwörter und Abkürzungen. Im Video werden die häufigsten Corona-Begriffe erklärt.

Berlin. Es gibt viele Symptome, die bei einer Infektion mit dem Coronavirus auftreten können. Auf diese Anzeichen sollten Sie besonders achten.

Die Corona-Pandemie hat den Alltag in Deutschland verändert. Das Virus ist ständig präsent, egal ob in Gesprächen mit Freunden oder Bekannten oder in den Medien. Viele Menschen sind deshalb bei Krankheitssymptomen verunsichert und fragen sich: Könnte ich mich mit dem Erreger infiziert haben?

Corona: Vielfalt an Symptomen macht Covid-19 besonders

Diese Frage ist ohne einen Corona-Test leider nicht endgültig zu beantworten. Denn es ist gerade die Vielfalt an Symptomen, die die durch den Erreger SARS-VoV-2 hervorgerufen werden können, die Covid-19 so besonders macht. Das Robert Koch-Institut spricht deshalb von „unspezifischen Symptomen“.

Doch es gibt einige Anzeichen für eine Infektion mit dem Coronavirus, die besonders typisch sind und meistens schon früh nach der Ansteckung auftreten. Grundsätzlich gilt dabei: Mit ersten Symptomen ist in der Regel einen Tag bis zwei Wochen nach der Infektion zu rechnen. Weil sich die sogenannte Inkubationszeit so lange hinziehen kann, müssen Menschen, die sich infiziert haben können, auch für 14 Tage in Quarantäne.

Typische Symptome einer Erkältung wie Husten und Schnupfen treten häufig auch bei einer Infektion mit dem Coronavirus auf. Foto: Tero Vesalainen / Getty Images/iStockphoto

Coronavirus: Diese Symptome treten häufig schon früh auf

Doch, dass erste Symptome erst nach mehr als zehn Tagen auftreten, ist – wenn auch nicht ausgeschlossen – äußerst selten. Laut Bundesministerium für Gesundheit kommt es meistens nach fünf bis sechs Tagen zu ersten Krankheitserscheinungen . Dabei handelt es sich in der Regel um:

(trockener) Husten

Fieber

Schnupfen

Geruchs- und Geschmacksstörungen

Besonders die zuletzt genannten Störungen sind typisch für eine Infektion mit dem Coronavirus und unterscheiden diese von Erkältungen oder der Grippe. Sonst verläuft Covid-19 gerade zu Beginn oft ähnlich wie diese Erkrankungen, was die Unterscheidung so schwierig macht. Mehr zum Thema: Erkältung, Grippe, Corona – Das unterscheidet die Erkrankungen

Mit dem Coronavirus infiziert? Das müssen Sie jetzt tun

Wer befürchtet, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte sich telefonisch an den ärztlichen Bereitschaftsdienst (116 117) beziehungsweise an seinen Hausarzt oder seine Hausärztin wenden. Direkt ins Auto oder die Bahn zu steigen und zur Praxis zu fahren ist dagegen keine gute Idee: Auf dem Weg oder auch vor Ort könnte man weitere Menschen anstecken – und das sollte auf jeden Fall vermieden werden.

Der jeweilige Arzt entscheidet dann, ob ein Corona-Test notwendig ist und gegebenenfalls eine Quarantäne eingehalten werden sollte. Testergebnisse erhalten die Patienten dann über ihren Arzt, das Gesundheitsamt oder die Corona-Warn-App.

