Ob wir einen Menschen sympathisch finden oder nicht, entscheidet sich oft schon nach wenigen Sekunden. Der erste Eindruck ist viel wichtiger als man denkt – sagt auch ein amerikanisches Forscherteam. In drei Studien haben die Forscher untersucht, welche Eigenschaften bei Männern und Frauen beim ersten Date gut ankommen. Eines gleich vorweg: Auf das Aussehen kommt es kaum an.

Partnerschaft: Diese Eigenschaften erhöhen die Chancen auf ein zweites Date

Der Entschluss war schnell gefasst: Nachdem der Verhaltenswissenschaftler Jimmy Moran mit seinen Freunden ein "wirklich schlechtes" Date beobachtet hatte, wollte er herausfinden, welche Verhaltensweisen ein Date erfolgreicher machen als jenes, das er gesehen hatte. Für die erste Studie wurden 100 Studenten einer privaten Universität und Facebook-Nutzer befragt. Die Teilnehmer sollten angeben, welche Eigenschaften eine Person ihres Geschlechts bei einem ersten Kennenlernen zeigen sollte, damit ein zweites Date zustande kommt.

Der erste Eindruck zählt! Innerhalb von Millisekunden entscheiden wir, ob wir einen Menschen, den wir noch nie gesehen haben, für vertrauenswürdig halten oder nicht. Foto: ZDF

Männer hielten es für wichtig, beim ersten Treffen ein tiefgründiges Gespräch zu führen, für die Verabredung zu bezahlen, Humor zu zeigen und Augenkontakt zu halten. Frauen gaben an, dass sie glauben, mit Witzen, Fragen, Höflichkeit und einem gepflegten Äußeren bei ihrem Gegenüber landen zu können. "Wir waren überrascht, wie ähnlich sich die genannten Verhaltensweisen waren", sagte Moran gegenüber "PsyPost". "So wurden zum Beispiel "für das Date bezahlen" und "die Tür aufhalten"' sowohl von Männern als auch von Frauen für ein erfolgreiches erstes Date genannt."

Frauen und Männer legen beim Dating Wert auf unterschiedliche Eigenschaften

In einer zweiten Studie wurden 131 Personen einer privaten Universität gebeten, die Antworten aus der ersten Studie auf einer Skala von eins bis sieben zu bewerten. Außerdem sollten die genannten Begriffe den Kategorien "Etikette", " Anteilnahme" und "Verhalten" zugeordnet werden. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift "Sexuality & Culture" veröffentlicht und zeigen: Obwohl es Ähnlichkeiten in den Eigenschaften gibt, die sich beide Geschlechter beim ersten Date wünschen, nehmen sie diese Verhaltensweisen unterschiedlich wahr.

So legen Männer bei Frauen vor allem Wert auf Eigenschaften, die in die Kategorie "Anteilnahme" fallen. Dazu gehören Blickkontakt, das Stellen von Fragen und ein freundliches Lächeln. Frauen hingegen suchen eher einen Gentleman, der die "Etikette" beherrscht. Das heißt, wenn er freundlich und zuvorkommend ist und gut zuhören kann.

Wahre Liebe sieht anders aus als auf Netflix

In der dritten und letzten Studie schaute sich das Forscherteam um Moran die Netflix-Show "Dating Around" an, um ihre Ergebnisse zu bestätigen. In der Sendung muss eine Person pro Folge fünf verschiedene erste Dates durchlaufen und sich dann entscheiden, mit welcher der fünf Bekanntschaften sie ein zweites Date haben möchte. Die Analyse der Fernsehsendung spiegelte die ursprünglichen Forschungsergebnisse jedoch nicht exakt wider. Die Forscher vermuten, dass dies daran liegt, dass eine TV-Show nicht die reale Dating-Welt widerspiegelt, die Teilnehmer sich nach dramaturgischen Regeln verhalten und die Aufnahmen zudem nachträglich bearbeitet und geschnitten wurden. Die Liebe ist eben bunter, lauter und komplizierter als in einer Serie.

