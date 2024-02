Essen. Ein WhatsApp-Anruf geht ein, nimmt man das Gespräch an, legt der Anrufer sofort auf: Cybersicherheits-Experten warnen: Bloß nicht zurückrufen!

Millionen bei uns nutzen den Messenger WhatsApp nicht nur, um Nachrichten und Bilder auszutauschen, sondern auch um zu telefonieren. Das versuchen Kriminelle auszunutzen. Eine Betrugsmasche verbreitet sich seit jüngster Zeit, vor der inzwischen gewarnt wird. Es geht um Anrufe mit der Länder-Vorwahl 0091 - also Indien. Welche kriminelle Absicht genau dahinter steckt, ist derzeit aber unklar.

„Hat sich da jemand verwählt?“ Die Frage dürfte sich mancher stellen, der einen solchen Anruf erhält. Man googelt vielleicht die Ländervorwahl und wundert sich noch mehr. Man schaut das Profilbild an, das eine junge Frau zeigt, oder einen jungen Mann - und die Neugier ist womöglich geweckt, diese Person zurückzurufen, zumal dazu ja nur ein Tastendruck reicht. Das sollte man sein lassen! Lesen Sie auch:Polizei warnt vor neuer perfider WhatsApp-Betrugsmasche

WhatsApp-Anrufe aus Indien: Eine Form des Ping-Calls?

Die Bundesnetzagentur vermutet eine Form von Lock-Anrufen durch Kriminelle. Die Masche ist auch unter der Bezeichnung Ping-Call bekannt. Dabei werden vermutlich wahllos ausgewählte Telefonnummern angewählt; Geht man dran, legt der Anrufende sofort auf. Wer zurückruft, landet womöglich auf einer hochpreisigen Rufnummer und wird auf diesem Wege abkassiert.

Bei der WhatsApp-Masche, die derzeit nicht wenige Nutzerinnen und Nutzer des Messengers verunsichert, wie sich auf Internet-Foren wie etwa Reddit zeigt, könnte es jedoch eher um Phishing-Versuche gehen, vermutet man bei der Bundesnetzagentur. Weil Ping-Anrufe via WhatsApp keinen Sinn machen: Es fallen dort keine direkten Telefongebühren an, höchstens für die Datenverbindung können Kosten entstehen, sagt eine Sprecherin auf Anfrage: „Abhängig vom Gesprächsverlauf, kann es aber zu Datenphishing - gegebenenfalls auch in größerem Umfang - kommen“, warnt sie: „Daneben sind auch Gespräche möglich, die einen anderweitigen ‚betrügerischen‘ Hintergrund haben.“

Auch interessant

Vorwahl 0091: 150 Beschwerden bisher bei der Bundesnetzagentur

Bei der Bundesnetzagentur liegen seit Jahresbeginn etwa 150 Beschwerden zu diesen Anrufen vor, sagt die Sprecherin. Nicht alle Betroffenen aber wissen um die Möglichkeit, die Behörde zu informieren. Und die wiederum hat noch kein klares Bild, was mit der Masche bezweckt wird und ob es bereits Opfer gibt. Fallen Telefonnummern negativ auf, kann die Bundesnetzagentur solche Nummern amtlich abschalten lassen.Das passiert nahezu täglich, wie die Behörde online informiert.

Der Verein Mimikama, 2011 in Österreich mit dem Ziel der Aufklärung über Internetmissbrauch gegründet, warnt seit Jüngstem vor dieser „Betrugswelle aus Indien“: Nach Einschätzung eines Cybersicherheits-Experten würden die WhatsApp-Anrufe dazu dienen, „um potenzielle Opfer zu identifizieren, die ‚blöd genug‘ sind, zurückzurufen.“ Zeige sich jemand gegenüber den Kriminellen auf diesem Wege als „offen für Kommunikation“, könnte ein „Vertrauensverhältnis aufgebaut werden“, das den Kriminellen womöglich Zugriff auf Onlinebanking bis hin zur Übernahme von Zwei-Faktor-Authentifizierungen ermöglicht, wie sie mittlerweile bei vielen Online-Diensten Sicherheitsstandard sind. Auch interessant:Nach monatelanger Suche: Kripo nimmt WhatsApp-Betrüger fest

Telefonnummern können getarnte GSM-Codes beinhalten

Anrufe unbekannter Rufnummern können auch auf herkömmlichem Wege ein Risiko sein, warnt die Bundesnetzagentur: Indem Rufnummern sogenannte GSM-Codes enthalten. Das sind Zahlencode-Befehle für das Handy, die es ermöglichen, bestimmte Dienste wie etwa Rufumleitung zu aktivieren oder auszuschalten. „Wenn Nutzer dazu gebracht werden, etwa den GSM-Code für eine Rufumleitung einzugeben, ohne sich dessen bewusst zu sein, ist ein Missbrauchspotential nicht auszuschließen.“ Dann können Fremde Daten vom Handy ausspähen oder etwa den WhatsApp-Account übernehmen und Nutzer damit um Geld erpressen.

So warnte das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) im Sommer 2022 vor einer Betrugswelle, die sich ebenfalls auf WhatsApp abspielte. Auch dabei ging es um Nachrichten, die einen Rückruf auslösen sollten, an eine Telefonnummer, die den Code **21* beinhaltet, etwa in Form einer Ländervorwahl: „Die Angreifenden stellen der Telefonnummer sogenannte GSM-Codes voran, über die sich Verbindungseinstellungen ändern lassen. Der Code **21* etwa richtet in Deutschland eine Rufumleitung ein, über die Kriminelle in fremdem Namen Nachrichten versenden und zum Beispiel um die Zusendung von Geld bitten könnten“, teilte das BSI mit. Lesen Sie auch: Frau bei WhatsApp betrogen: Hier erzählt sie ihre Geschichte

Die Verunsicherung bei Nutzern ist groß, zeigt sich auf dem Forum Reddit: „Ich bin versehentlich rangegangen und hab sofort aufgelegt... Muss ich was befürchten?“ fragt ein Nutzer. Problematisch ist wohl erst ein aktiv getätigter Rückruf, heißt es bei der Bundesnetzagentur.

Wie kann man sich vor möglichen Attacken etwa via WhatsApp schützen? Die Bundesnetzagentur rät:

Rufnummern, die als „entgangene Anrufe“ angezeigt werden, keinesfalls sofort zurückrufen

angezeigt werden, Im Falle eines zustande gekommenen Gesprächs keinesfalls persönliche Daten mitteilen, selbst die kleinste Information könnte Kriminellen für sich ausnutzen

selbst die kleinste Information könnte Kriminellen für sich ausnutzen Unerwünschte Rufnummern kann man über seinen Internet-Router oder das Smartphone sperren bzw. blockieren

kann man über seinen Internet-Router oder das Smartphone sperren bzw. Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Rufnummernbereiche durch den Telefon-Anbieter unentgeltlich netzseitig sperren zu lassen

Andere Messenger-Dienste könnten sicherer als WhatsApp sein

„Einen echten Schutz vor sogenannten Ping-Anrufen gibt es nicht“, warnt das BSI: Das heißt, wer online ist, kann jederzeit Ziel von Attacken sein. Wer bereits 0091-Anrufe auf WhatsApp erhalten hat, kann diese Kontakte im Messenger unterbinden: Einfach den Kontakt mit der Telefonnummer öffnen (nicht die Nummer zurückrufen) und dann über die Einstellungen (drei Punkte) auf „Blockieren“ gehen. So kann man zwar weiterhin auch von dieser Nummer angerufen werden, das Gespräch wird aber sozusagen nicht „durchgestellt“. Will man eine blockierte Nummer wieder freigeben, kann man dies in den Einstellungen unter „Datenschutz“ tun; dort sind die blockierten Kontakte aufgelistet. Auch interessant:WhatsApp-Falle: Wie Betrüger „Mama“ oder „Papa“ abzocken

Der Verein Mimikama sieht die Welle dubioser WhatsApp-Anrufe mit der Vorwahl +91 (Indien) als „ein alarmierendes Beispiel für die ständige Evolution von Betrugsmaschen im digitalen Zeitalter. Wichtig ist, sich der Risiken bewusst zu sein und präventive Maßnahmen zu ergreifen, wie das Blockieren unbekannter Nummern und das Meiden unnötiger Rückrufe“, rät Mimikama. Ein weiterer Schutz wäre es, zu einem anderen Messenger-Dienst zu wechseln. Dienste wie „Signal“ oder „Threema“ hätten einen „stärkeren Fokus auf Datenschutz“ und könnten „sicherer vor Betrugsversuchen sein“ - auch, weil sie bisher nicht so weit verbreitet sind wie WhatsApp.

(dae)