Ab jetzt dürfen in Deutschland bestimmte Insekten in Lebensmittel verarbeitet werden.

Produkte Aldi, Lidl & Co.: In diesen Lebensmitteln stecken Insekten

Berlin Insekten sind nach dem neuen EU-Beschluss in und als Lebensmitteln in Deutschland zugelassen. Wo stecken die Tierchen überall drin?

Seit Anfang des Jahres dürfen Insekten in bei Aldi, Lidl und Co. verkauften Lebensmitteln verkauft werden

Verbraucher können die Produkte an Hinweisen erkennen

Doch in welchen Produkten wurden bereits Insekten verarbeitet

Ende Januar erweiterte sich die Liste der Insekten, die in Deutschland als Lebensmittel verkauft oder in Lebensmittel verarbeitet werden können. Nach dem neuen EU-Gesetz dürfen jetzt auch Hausgrillen (Heimchen) und Larven des Getreideschimmelkäfers, sogenannte Buffalowürmer, in Lebensmittel verarbeitet werden. Die Wanderheuschrecken und Larven des Mehlkäfers (gelber Mehlwurm) sind schon seit Mai 2021 zugelassen. Doch in was werden die Insekten potenziell verarbeitet und wo stecken schon längst welche drin?

Aldi, Lidl und Co.: Welche Produkte in Zukunft Insekten enthalten könnten

Laut der Durchführungsverordnung der EU könnten Hausgrillen und Larven des Getreideschimmelkäfers in gefrorener, pastenartiger, getrockneter und pulverisierter Form zukünftig in Lebenmitteln verarbeitet werden, wie unter anderem:

Müsliriegel

Frühstückscerealien und Porridge

Brot und Brötchen

Suppen

Teigwaren wie Nudeln

Chips und Cracker

Erdnussbutter

Fleischersatzprodukte

Milchersatzprodukte

Schokolade

Nahrungsergänzungsmittel

Edeka und Co.: Woran man erkennt, ob Insekten in Lebensmittel enthalten sind

Insekten in Lebensmitteln müssen klar gekennzeichnet sein. Es bedarf zwar kein gesondertes Etikett auf der Produktverpackung, allerdings muss man die Tiere auf der Zutatenliste angeben. Die EU hat bestimmte Vorgaben zur Kennzeichnung verabschiedet:

Der Name des Insekts (deutsche und lateinische Bezeichnung) muss aufgeführt werden

Welche Form (z.B. gepulvert oder getrocknet) die Insekten verarbeitet wurden

Außerdem muss die Kennzeichnung eine Warnung vor allergischen Reaktionen enthalten

Behörden der jeweiligen EU-Mitgliedstaaten kontrollieren die Umsetzung der Vorgaben.

Lidl, Aldi und Co.: Welche Lebensmittel schon Insekten enthalten

Tatsächlich werden Insekten schon länger in der Lebensmittelproduktion verwendet. So wird der Farbstoff E 120 aus ausgekochten und zerquetschten Schildläusen hergestellt. Aus den Läusen wird ein roter Farbstoff gewonnen, der in Lebenmittel- und Kosmetikindustrie sowie bei Textilien verwendet wird. Laut den Vergleichsportal "Codecheck" findet sich der Farbstoff unter anderem in:

Mentos – Kaugummi Full Fruit

Trolli Saure Glühwürmchen

Müller – Müllermilch Kirsch-Banane

m&m's – Crisp

Ehrmann – Obstgarten Erdbeere

Auch Schellack, als E 904 in der Zutatenliste vermerkt, wird aus Schildläusen hergestellt. Als Überzugsmittel wendet man es in zahlreichen Bereichen der Industrie an, unter anderem als Beschichtung von Tabletten oder als Klebemittel. In der Lebensmittelproduktion dient es vor allem als Überzugsmittel für diverse Nahrungsmittel. So findet es sich laut "Codecheck" in den Süßigkeiten und Produkten:

Ferrero Kinder Schoko Bons 200 g

Milka Bunte Kakaolinsen

Mentos – Pure White, Kaugummi

Beide aus den Schildläusen gewonnenen Stoffe können allergische Reaktionen auslösen, wie "Zusatzstoff-Liste.de" berichtet . Häufig werden der Farbstoff E120 und Schellack – zum Ärger vieler Veganer und Vegetarier – in vegane und vegetarische Produkte eingearbeitet. Wer den Verzehr von Insekten gänzlich vermeiden möchte, sollte die Zutatenliste auf Produkten ausgiebig lesen und nach den genannten Kennzeichnungen absuchen. (oli)

