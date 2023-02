Berlin. In Deutschland dürfen inzwischen Insekten in Lebensmitteln verarbeitet werden. An diesen Bezeichnungen kann man den "Zusatz" erkennen.

Dass Insekten in Lebensmitteln verarbeitet werden dürfen, sorgte für große Diskussionen

Bei vielen Verbraucher sorgte Anfang des Jahres somit nicht nur das Dschungelcamp auf RTL für das ein oder andere Kribbeln

Wie erkennen Verbraucher bei Aldi, Lidl und Co., dass Insekten in den Produkten stecken?

Ende Januar hat die Europäischen Union die Liste der Insekten, die hierzulande als Lebensmittel verkauft oder in Lebensmitteln verarbeitet werden dürfen, erweitert. Bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern löste das Argwohn aus: Versucht die Lebensmittelindustrie nun, uns Insekten ins Essen zu mischen? Tatsächlich ist das grundsätzlich möglich – allerdings müssen entsprechende Bestandteile klar gekennzeichnet werden. Woran Sie erkennen können, ob in bestimmten Produkten Insekten enthalten sind, lesen Sie hier.

Insekten im Essen bei Aldi, Lidl und Co.? Das ist in der EU erlaubt

Auch wenn viele Menschen hierzulande sich davor ekeln: Insekten zu essen ist in vielen Teilen der Welt keine Besonderheit. Und das nicht ohne Grund: Die kleinen Tierchen können ressourcenschonend gezüchtet werden und sind sehr proteinreich. Manche Expertinnen und Experten sehen sie gar als Wunderwaffe im Kampf gegen den Hunger.

Das hat auch die EU erkannt und bestimmte Insekten als Lebensmittel zugelassen. Konkret geht es um:

Hausgrillen

Buffalowürmer

Wanderheuschrecken

gelbe Mehlwürmer

Die Auswahl an Insekten, die in der EU auf dem Teller landen dürfen, ist also sehr beschränkt – und niemand muss Angst haben, unbemerkt Kakerlaken aufgetischt zu bekommen. Verwendet werden dürfen die Insekten laut EU-Zulassung gefroren, getrocknet oder als Pulver. Lesen Sie dazu: Insekten als Lebensmittel – Neues EU-Gesetz empört Italien

Einige Insekten, darunter die Wanderheuschrecke, dürfen in der EU als Lebensmittel verkauft werden. Foto: stockphototrends/istockphoto

Kaufland, Lidl und Co.: Woran erkennt man, dass Insekten in Lebensmitteln enthalten sind?

Ob in Lebensmitteln Insekten enthalten sind, muss klar gekennzeichnet werden. Es wird also niemand dazu gezwungen, Insekten zu essen, und die Tierchen werden auch nicht heimlich in Lebensmittel gemischt. Vielmehr ist genau festgelegt, was auf Produkten mit Insekten stehen muss, die bei Discountern wie Aldi und Lidl oder in Supermärkten wie Rewe und Edeka verkauft werden.

Bei einem Blick auf die Zutatenliste wird im Zweifel sofort klar, ob Insekten enthalten sind. Das sind die Vorgaben für die Kennzeichnung:

Der Name des Insekts (deutsch oder lateinisch) muss aufgeführt werden.

Angaben darüber, in welcher Form (zum Beispiel getrocknet) die Insekten beigemischt oder angeboten werden, sind Pflicht.

Zudem muss vor möglichen allergischen Reaktionen gewarnt werden.

Ob diese Vorgaben umgesetzt werden, kontrollieren die zuständigen Behörden in den jeweiligen EU-Mitgliedsstaaten.

Bei Kaufland und Co.: Welche Insekten dürfen im Supermarkt in Lebensmittel verkauft werden?

Die Hausgrille darf in bestimmten Produkten verarbeitet werden, die dann als vegan gelten. Foto: Wolfgang Willner / picture alliance

Jedes neuartige Lebensmittel muss von der EU zugelassen werden. Per Durchführungsverordnung darf allein das vietnamesische Unternehmen Cricket One teilweise entfettetes Pulver aus der Hausgrille (Acheta domesticus) in der EU vertreiben. Das auch als Heimchen bekannte Tier war zuvor nach der Analyse wissenschaftlicher Studien in die Liste der neuartigen Lebensmittel aufgenommen worden. Von Donnerstag an dürfen dann auch Larven des Getreideschimmelkäfers (Alphitobius diaperinus) verarbeitet werden. Ähnliche Regeln gibt es schon länger für Wanderheuschrecken und Larven des Mehlkäfers (Tenebrio molitor, gelber Mehlwurm).

In welchen Lebensmitteln kann etwa die Hausgrille vorkommen?

In allen möglichen. Ihr Pulver darf nun unter anderem in

Brot und Brötchen,

Keksen und Crackern,

Backmischungen und Teigwaren,

Soßen und Suppen,

Fleisch- und Milchersatz,

Kartoffelerzeugnissen oder Schokolade vorkommen.

Die Produkte dürfen dann nicht als vegan oder vegetarisch ausgezeichnet werden.

Auch interessant: Darum sind Insekten das Nahrungsmittel der Zukunft

