Berlin. Abnehmen und Brot essen – eine Kombination, die lange als absolutes No-Go gegolten hat. Dabei kommt es nur auf die richtige Sorte an.

Gewichtsreduktion ohne viel Sport? Klingt wie die Wunschvorstellung vieler Abnehmwilliger. Doch so realitätsfern ist das gar nicht. Statt sich stundenlang auf einem Cardiogerät oder mit Fitness-Workouts herumzuschlagen, könnte es auch helfen, einfach die Brotsorte zu wechseln. Das legt zumindest eine neue Studie nahe.

Insulinausschüttung: Brot ist nicht gleich Brot

Brot ist das weltweit am häufigsten verzehrte Lebensmittel auf Getreidebasis. Es gibt eine Vielzahl an verschiedenen Brotsorten, die unterschiedlich nahrhaft und gesund sind. Diese Tatsache ist auch dem Forschungsteam um Dr. Kerstin Kempf vom Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrum in Düsseldorf bewusst. In ihrer Untersuchung gingen sie der Frage nach, wie sich der Verzehr unterschiedlicher Brotsorten auf das Körpergewicht auswirkt.

Ausgangspunkt war die These, dass bestimmte Brote, zum Beispiel aus gemahlenem Vollkorn- und Weizenmehl, den Insulin- und Glukosespiegel im Blut stärker ansteigen lassen als andere und dadurch den Fettstoffwechsel hemmen. Eine reduzierte Insulinausschüttung hingegen durch beispielsweise eine kohlenhydratarme Ernährung führt laut den Studienautoren nachweislich zu einer Gewichtsabnahme. Der Kohlenhydratgehalt spiele beim Brot also eine wichtige Rolle.

Probanden verloren fast zwei Kilo Gewicht – ohne Sport!

An der Untersuchungen nahmen 80 übergewichtige Probanden (im Schnitt 55 Jahre alt) teil. Sie wurden zufällig zwei Gruppen zugeordnet. Die Kontrollgruppe aß drei Monate lang Roggen-Vollkornbrot, die andere Gruppe kohlenhydatreduziertes Brot. Der Kaloriengehalt der beiden Sorten ähnelte sich.

Die Teilnehmer waren angehalten, nichts an ihrer sonstigen Ernährung sowie ihrem Bewegungspensum zu ändern. Zudem sollten sie während der drei Monate kein anderes Brot zu sich nehmen. Die Ergebnisse: Teilnehmer, die kohlenhydratreduziertes Brot aßen, nahmen im Schnitt 1,7 Kilogramm mehr ab als die Kontrollgruppe, die Roggen-Vollkornbrot aß.

Brot beim Abnehmen: Mehl durch Proteine und Ballaststoffe ersetzen

Der Austausch eines herkömmlichen Brotes gegen ein kohlenhydratreduziertes Brot könnte laut den Studienergebnissen also bei übergewichtigen Personen eine Gewichtsabnahme bewirken. Der niedrige Kohlenhydratgehalt löst eine geringere Insulinausschüttung aus und blockiert dadurch nicht den Fettstoffwechsel. Der Gehalt von Kohlenhydraten in Brot lässt sich reduzieren, indem man Mehl durch beispielsweise Proteine, Nicht-Getreide-Mehl oder Ballaststoffe ersetzt.

Wie sich der Brotwechsel genau auf die Blutzuckerwerte auswirkt, müsste aber noch untersucht werden, heißt es in der Studie weiter. Der Verzehr von Brot mit einem niedrigen Kohlenhydratgehalt könne beim Abnehmen aber ein leichter und wirksamer erster Schritt sein.

