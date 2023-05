Langenfeld: Geldautomat gesprengt - Hubschrauber im Einsatz

Ein Anwohner alarmierte die Polizei nach der Explosion mitten in Langenfeld.

Langenfeld. Anwohner wurden durch die Explosion aus dem Schlaf gerissen. Die Täter flüchteten mit einem dunklen Auto in unbekannte Richtung.

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag in Langenfeld bei Düsseldorf einen Geldautomaten gesprengt. Trümmer und Glassplitter flogen Meter weit bis auf die Straße vor der Bankfiliale. Ob die Täter Beute machten, war am Morgen laut Polizei noch unklar. Verletzte gab es nicht.

Um 1.51 Uhr hatte ein Anwohner der „Santander“-Bankfiliale an der Hauptstraße im Zentrum Langenfelds die Polizei alarmiert, nachdem er durch einen mächtigen Knall aus dem Schlaf gerissen worden war. Laut Zeugen flüchteten nach der Explosion mehrere Personen vom Tatort; mit einem dunklen Auto rasten sie davon.

Geldautomat in Langenfeld gesprengt: Polizei sucht auch per Hubschrauber nach Tätern

Die Polizei löste eine Großfahndung aus, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Doch von den Tätern fehlte auch am Morgen jede Spur, hieß es auf Nachfrage bei der Kreispolizei Mettmann.

Lesen Sie auch:

Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt und wurde auch am Morgen noch auf Spuren untersucht, teilte die Polizei mit. Zum Ausmaß des Schadens gab es noch keine Einschätzungen. Über der Filiale der betroffenen Santander-Bank ist ein dreigeschossiges Wohnhaus.

Die Ermittlungen laufen.

(dae)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: WAZ-Home