Landtag und Kreis: Uli Schmidt, ein „begnadeter Politiker“

Wetter. Landtagspräsident André Kuper würdigt den Verstorbenen Ulrich Schmidt als „geradlinigen Demokraten und empathischen Sozialpolitiker“.

Nach dem Tod des Ex-Landtagspräsidenten und ehemaligen langjährigen Bürgermeisters von Wetter, Ulrich Schmidt, am vergangenen Donnerstag würdigte nun Landtagspräsident André Kuper im Namen der Abgeordneten des Parlaments dessen politisches Lebenswerk: „In Ulrich Schmidt verlieren wir in Nordrhein-Westfalen einen geradlinigen Demokraten und empathischen Sozialpolitiker, der über Parteigrenzen hinweg geschätzt und geachtet wurde und der die Politik unseres Landes über mehrere Jahrzehnte geprägt hat. Der Landtag Nordrhein-Westfalen gedenkt Ulrich Schmidt in großer Dankbarkeit.“

„Sicheres Gefühl für Stil und Würde“

Und weiter: „Seine langjährigen Erfahrungen als Parlamentarier machten Ulrich Schmidt zu einem der großen Repräsentanten unseres Landes. In verantwortungsvollen Ämtern hat er im Land Nordrhein-Westfalen beim Aufbau und der Ausgestaltung der parlamentarischen Demokratie mitgewirkt – als Ausschussvorsitzender, über fünf Jahre als Vizepräsident und schließlich zehn Jahre als Präsident des Landtags. Mit seinem Namen sind wichtige Strukturreformen zum Abgeordnetenrecht sowie die Öffnung des Landtags zum Haus der Bürgerinnen und Bürger verbunden. Sein Wirken im Landtag war von unermüdlichem Engagement und großer Fairness geprägt. Seine menschliche Ausstrahlung und sein sicheres Gefühl für Stil und Würde des Parlaments werden wir schmerzlich vermissen.“

Projekte im EN-Kreis angestoßen

„Als begnadeter Politiker hat Uli Schmidt den Ennepe-Ruhr-Kreis über drei Jahrzehnte als direkt gewählter Abgeordneter der SPD im nordrhein-westfälischen Landtag vertreten. In den zehn Jahren als Landtagspräsident hat er dem Land Nordrhein-Westfalen viele Impulse gegeben und gleichzeitig Projekte im Ennepe-Ruhr-Kreis angestoßen, die bis heute nachwirken.“ Mit diesen Worten würdigte Olaf Schade, Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises, das politische Lebenswerk des Wetteraners, der über 30 Jahre als Ratsmitglied und Bürgermeister auch deutliche Spuren in der Kommunalpolitik der Ruhrstadt hinterlassen hat.

Tatkraft und Bürgernähe

Durch seine außergewöhnliche Persönlichkeit, seine Tatkraft und Bürgernähe habe Schmidt Entwicklungen maßgeblich mitgestaltet und ihnen an vielen Stellen seinen Stempel aufgedrückt. Von seinem außergewöhnlichen Engagement zeugten nicht nur die zahlreichen offiziellen Würdigungen und Ehrungen, die ihm zuteilwurden, „sondern auch der große Respekt und die Anerkennung, die seiner politischen Arbeit entgegengebracht werden. Kreisverwaltung und Kreispolitik trauern gemeinsam mit allen Weggefährten um einen besonderen Menschen, mit dem viele eine tiefe menschliche Nähe verbindet“, so Schade.

In Erinnerung bleiben werden dem Landrat auch Schmidts immer offenes Ohr für die Belange seiner Mitmenschen und seine stets helfende Hand, wo auch immer der Schuh drückte. „Innerhalb und außerhalb des Ennepe-Ruhr-Kreises eilte ihm zunächst der Ruf als unkomplizierter und pragmatischer Abgeordneter und später als Landtagspräsident von nebenan voraus“, erinnert der Landrat an die große Beliebtheit des Verstorbenen.

